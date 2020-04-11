Збитки від пожежі в Чорнобильській зоні оцінюються в десятки мільйонів
Збитки від пожежі у зоні відчуження ЧАЕС попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.
Джерело: в.о. голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова під час онлайн-брифінгу, повідомляє Укрінформ
Пряма мова: "Збитки можемо оцінити з першого погляду в десятки мільйони гривень".
Деталі: За її словами, точний розмір пройденої вогнем території наразі неможливо встановити через велике задимлення, але станом на 8 квітня його оцінили у 3,5 тис. га.
На думку Павлової, у зоні відчуження протягом останніх 5 років здійснили недостатньо заходів для запобігання таких пожеж.
Вона відзначила, що ДАЗВ готуватиме план заходів для того, щоб у майбутньому бути готовим для таких ситуацій.
Пряма мова: "Ситуація, яка склалася на сьогодні обумовлена багатьма факторами, є зміни клімату, всі бачили, яка була зима і вся ця суха трава, суходіл, він дуже стрімкий до загорання... Багато протипожежних розривів не зроблено і не приведені в той стан для того, щоб ми могли стримувати такі масштаби вогню".
"На сьогодні ми не були готові, інфраструктура для гасіння і запобігання таких пожеж у нас не готова".
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Передісторія:
- З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції, в результаті умисного підпалу трави "заради забави".
- Станом на ранок суботи в Зоні відчуження продовжується гасіння окремих осередків пожеж.
- 10 квітня Центр ядерної безпеки повідомив, що повітря, забруднене пожежами в Чернобильській зоні, досягне Києва в п’ятницю, але небезпеки здоров'ю не несе.