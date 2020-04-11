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Убытки от пожара в Чернобыльской зоне оцениваются в десятки миллионов

Суббота, 11 апреля 2020, 09:19
Убытки от пожара в Чернобыльской зоне оцениваются в десятки миллионов

Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.

Источник: и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова во время онлайн-брифинга, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Ущерб можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен".

Детали: По ее словам, точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления, но по состоянию на 8 апреля его оценили в 3,5 тыс. га.

По мнению Павловой, в зоне отчуждения в течение последних 5 лет осуществили недостаточно мер для предотвращения таких пожаров.

Она отметила, что ГАЗО будет готовить план мероприятий для того, чтобы в будущем быть готовым к таким ситуациям.

Прямая речь: "Ситуация, которая сложилась сегодня, обусловлена ​​многими факторами, есть изменения климата, все видели, какая была зима и вся эта сухая трава, суходол, он очень стремителен к возгоранию... Многие противопожарные разрывы не сделаны и не приведены в то состояние для того, чтобы мы могли сдерживать такие масштабы огня".

"На сегодня мы не были готовы, инфраструктура для тушения и предотвращения таких пожаров у нас не готова".

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Предыстория:

  • С 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции, в результате умышленного поджога травы "ради забавы".
  • По состоянию на утро субботы в зоне отчуждения продолжается тушение отдельных очагов пожаров.
  • Центр ядерной безопасности сообщал, что воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, достигнет Киева в пятницу, но опасности для здоровья не несет.

Украинская правда
Темы: Чернобыльпожарденьги
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