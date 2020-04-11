Николаевщина теперь тоже с коронавирусом: зафиксировано 2 случая

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Суббота, 11 апреля 2020, 09:50

В Николаевской области зафиксировано два случая заболевания COVID-19. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области без подтвержденных случаев болезни.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу

Прямая речь: "У нас уже нет ни одной области, в которой не зафиксировано случаев коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая зафиксированы в Николаевской области, в Вознесенском районе, у людей, которые вернулись из Польши.

Они не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что случаи есть".

Детали: Ляшко добавил, что не рекомендует всем "ехать праздновать Пасху в Николаевскую область", а рекомендует праздновать дома.

Предыстория:

  • Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
  • По результатам своего визита Ляшко сообщил, что все увиденное его удовлетворило. Коронавируса на Николаевщине он не нашел.
  • 10 апреля президент Владимир Зеленский поручил немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области, где официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

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Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирус Николаевская область Минздрав


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