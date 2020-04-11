Николаевщина теперь тоже с коронавирусом: зафиксировано 2 случая

В Николаевской области зафиксировано два случая заболевания COVID-19. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области без подтвержденных случаев болезни.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу

Прямая речь: "У нас уже нет ни одной области, в которой не зафиксировано случаев коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая зафиксированы в Николаевской области, в Вознесенском районе, у людей, которые вернулись из Польши.

Они не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что случаи есть".

Детали: Ляшко добавил, что не рекомендует всем "ехать праздновать Пасху в Николаевскую область", а рекомендует праздновать дома.

Предыстория:

Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

По результатам своего визита Ляшко сообщил, что все увиденное его удовлетворило. Коронавируса на Николаевщине он не нашел.

10 апреля президент Владимир Зеленский поручил немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области, где официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

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