Николаевщина теперь тоже с коронавирусом: зафиксировано 2 случая
В Николаевской области зафиксировано два случая заболевания COVID-19. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области без подтвержденных случаев болезни.
Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу
Прямая речь: "У нас уже нет ни одной области, в которой не зафиксировано случаев коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая зафиксированы в Николаевской области, в Вознесенском районе, у людей, которые вернулись из Польши.
Они не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что случаи есть".
Детали: Ляшко добавил, что не рекомендует всем "ехать праздновать Пасху в Николаевскую область", а рекомендует праздновать дома.
Предыстория:
- Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
- По результатам своего визита Ляшко сообщил, что все увиденное его удовлетворило. Коронавируса на Николаевщине он не нашел.
- 10 апреля президент Владимир Зеленский поручил немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области, где официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
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