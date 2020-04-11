Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР обвиняет Чорновол в манипуляции фактами

Суббота, 11 апреля 2020, 18:08
ГБР обвиняет Чорновол в манипуляции фактами

Государственное бюро расследований заявило, что слова бывшего народного депутата Татьяны Черновол о причинах поджога офиса "Партии регионов" 18 февраля 2014 года являются недостоверными.

Источник: телеграм-канал ГБР

Прямая речь: "Чорновол манипулирует мнением общества. Озвученную подозреваемой Чорновол Т.Н. в эфире информацию ГБР расценивает как выдумку и попытку избежать уголовной ответственности".

Детали: Татьяна Чорновол 10 апреля 2020 года в эфире одного из телеканалов заявила, что поджог офиса "Партии Регионов" был осуществлен после того, как произошли убийства в Мариинском парке и в Крепостном переулке активистов Майдана. По ее словам, целью поджога было оттянуть внимание "титушек". При этом Бюро отмечает, что слова Чорновол опровергаются доступной в открытых источниках хронологией событий.

Как отмечает ГБР, поджог партийного офиса по ул. Липской в ​​Киеве состоялся 18 февраля 2014 года днем, в промежутке между 11 и 12 часами. А согласно полного списка убитых во время Евромайдана, в котором указаны дата, время и место смерти, огнестрельные ранения майдановцы Владимир Кищук, Игорь Сердюк и Сергей Шаповалов получили 18 февраля 2014 года с 13:50 по 14:05 ч. на перекрестке улиц Институтской и Крепостного переулка. Тогда как смерть Владимира Захарова, в умышленном убийстве которого подозревается Чорновол, наступила в этот день до 13 часов.

В ГБР отметили, что приведенные факты свидетельствуют о том, что на момент поджога офиса "Партии Регионов" со стороны Чорновол в промежуток времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и в Крепостном переулке не было. Поэтому подозреваемая не могла отвлекать никого совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек.

Что предшествовало:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • 18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".

Читайте также: Активисты реконструировали события 18 февраля 2014

Украинская правда
Темы: Черновол ТатьянаМайданГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Черновол Татьяна
ГБР официально обвинило Чорновол в умышленном убийстве на Евромайдане
Суд отменил ночной домашний арест Черновол
Чорновол ослабили меру пресечения – адвокат
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: