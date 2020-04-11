ГБР обвиняет Чорновол в манипуляции фактами

Государственное бюро расследований заявило, что слова бывшего народного депутата Татьяны Черновол о причинах поджога офиса "Партии регионов" 18 февраля 2014 года являются недостоверными.

Источник: телеграм-канал ГБР

Прямая речь: "Чорновол манипулирует мнением общества. Озвученную подозреваемой Чорновол Т.Н. в эфире информацию ГБР расценивает как выдумку и попытку избежать уголовной ответственности".

Детали: Татьяна Чорновол 10 апреля 2020 года в эфире одного из телеканалов заявила, что поджог офиса "Партии Регионов" был осуществлен после того, как произошли убийства в Мариинском парке и в Крепостном переулке активистов Майдана. По ее словам, целью поджога было оттянуть внимание "титушек". При этом Бюро отмечает, что слова Чорновол опровергаются доступной в открытых источниках хронологией событий.

Как отмечает ГБР, поджог партийного офиса по ул. Липской в ​​Киеве состоялся 18 февраля 2014 года днем, в промежутке между 11 и 12 часами. А согласно полного списка убитых во время Евромайдана, в котором указаны дата, время и место смерти, огнестрельные ранения майдановцы Владимир Кищук, Игорь Сердюк и Сергей Шаповалов получили 18 февраля 2014 года с 13:50 по 14:05 ч. на перекрестке улиц Институтской и Крепостного переулка. Тогда как смерть Владимира Захарова, в умышленном убийстве которого подозревается Чорновол, наступила в этот день до 13 часов.

В ГБР отметили, что приведенные факты свидетельствуют о том, что на момент поджога офиса "Партии Регионов" со стороны Чорновол в промежуток времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и в Крепостном переулке не было. Поэтому подозреваемая не могла отвлекать никого совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек.

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Что предшествовало:

Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.

После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".

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