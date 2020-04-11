На Донбассе в субботу ранены 3 военных

С начала суток 11 апреля вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранены трое украинских военных.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "С начала суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибр 120 мм 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность".

Детали: Двое украинских защитников получили ранения в результате обстрела вблизи Новотошковского.

Еще один воин получил осколочное ранение в результате обстрела в районе населенного пункта Новозвановка из автоматических станковых гранатометов. Эвакуационной техникой он был доставлен в военно-медицинское учреждение, состояние здоровья раненого удовлетворительное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Утром российские наемники с направления населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по украинским защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийских снаряда 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РФ из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра обстреляли украинских защитников неподалеку Славного и Широкино.