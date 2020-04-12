Воскресенье на Донбассе: два обстрела, один погибший и один травмированный

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 18:03

В течение 12 апреля вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил боевое поражения.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли наши позиции близ села Тарамчук в Донецкой области, а утром – возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

К сожалению, в результате обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение".

Детали: Отмечается, что украинские военнослужащие из имеющихся огневых средств дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате обстрела в Луганской области погиб один военный Объединенных сил, еще один получил боевое поражение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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