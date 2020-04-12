У районі на Тернопільщині коронавірус виявили в 41 медика

У Монастириському районі Тернопільської області станом на вечір неділі виявлено 141 інфікованого коронавірусом, з них 41 медпрацівник.

Джерело: заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook

Деталі: Станом на 18.00 в Монастириському районі виявлено 141 випадок коронавірусу, з них у місті Монастириськ – 75.

Серед інфікованих 41 медпрацівник – 11 лікарів, 30 медсестер та фельдшерів.

Також серед хворих у районі 7 дітей, 12 держслужбовців, 3 поліцейських, 2 вчителі, священник, завідувач дитсадком, рятівник НС, голова ОТГ, сільський староста.

Обстежено в районі 716 осіб, в т.ч. 241 медика.

Що передувало: 6 квітня повідомлялося, що в Тернопільській області у 44 медичних працівників підтвердили захворювання на COVID-19, 35 з них – медики Монастириського району.

Станом на ранок 10 квітня у Тернопільській області було 196 хворих на коронавірус, з них 131 жителі Монастириського району.

За даними МОЗ, станом на ранок 12 квітня на Тернопільщині виявлено 243 випадки коронавірусу.

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