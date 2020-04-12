В районе на Тернопольщине коронавирус обнаружили у 41 медика

В Монастыриском районе Тернопольской области по состоянию на вечер воскресенья выявлено 141 инфицированного коронавирусом, из них 41 медработник.

Источник: зампредседателя Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook

Детали: По состоянию на 18.00 в Монастырском районе выявлен 141 случай коронавируса, из них в городе Монастыриск – 75.

Среди инфицированных 41 медработник – 11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров.

Также среди больных в районе 7 детей, 12 госслужащих, 3 полицейских, 2 учителя, священник, заведующий детсадом, спаситель ЧС, председатель ОТГ, сельский староста.

Обследовано в районе 716 человек, в т.ч. 241 медик.

Что предшествовало: 6 апреля сообщалось, что в Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевания COVID-19, 35 из них – медики Монастыриского района.

По состоянию на утро 10 апреля в Тернопольской области было 196 больных коронавирусом, из них 131 жители Монастыриского района.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 12 апреля на Тернопольщине обнаружено 243 случая коронавируса.

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