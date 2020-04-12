Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В районе на Тернопольщине коронавирус обнаружили у 41 медика

Воскресенье, 12 апреля 2020, 21:16
В районе на Тернопольщине коронавирус обнаружили у 41 медика

В Монастыриском районе Тернопольской области по состоянию на вечер воскресенья выявлено 141 инфицированного коронавирусом, из них 41 медработник.

Источник: зампредседателя Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook

Детали: По состоянию на 18.00 в Монастырском районе выявлен 141 случай коронавируса, из них в городе Монастыриск – 75.

Среди инфицированных 41 медработник – 11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров.

Также среди больных в районе 7 детей, 12 госслужащих, 3 полицейских, 2 учителя, священник, заведующий детсадом, спаситель ЧС, председатель ОТГ, сельский староста.

Обследовано в районе 716 человек, в т.ч. 241 медик.

Что предшествовало: 6 апреля сообщалось, что в Тернопольской области у 44 медицинских работников подтвердили заболевания COVID-19, 35 из них – медики Монастыриского района.

По состоянию на утро 10 апреля в Тернопольской области было 196 больных коронавирусом, из них 131 жители Монастыриского района.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 12 апреля на Тернопольщине обнаружено 243 случая коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тернопольская областькоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Тернопольская область
На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи после внесения залога
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: