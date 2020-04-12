Рада може зібратися на ще одне засідання у середу – джерела

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Неділя, 12 квітня 2020, 19:29

Іще одне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у середу, 15 квітня.

Джерело: співрозмовник УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: За словами джерела, голова фракції Давид Арахамія написав у закритих чатах "Слуги народу", щоб депутати були готові на середу прийти в Раду, бо може відбутися ще одне засідання.

Дослівно джерело: "Давид написав, що буде в середу. Але щодо яких питань, поки неясно".

Деталі: Пізніше джерело повідомило, що, скоріш за все, на засіданні у середу розглядатиметься законопроєкт про неповернення банків екс-власникам (так званий "антиколомойський").

Також, за даними УП, депутати від "Слуги народу" вже попереджають про можливе проведення засідання у середу представників інших фракцій.

Що передувало: 10 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у понеділок 13 квітня о 14:00.

Серед іншого, на засіданні мають розглядати законопроєкт про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який вже внесено до парламенту. 

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
  • До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
  • МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
  • Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Українська правда
Теми: Верховна Рада Слуга народу


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