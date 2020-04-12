Рада може зібратися на ще одне засідання у середу – джерела

Іще одне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у середу, 15 квітня.

Джерело: співрозмовник УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: За словами джерела, голова фракції Давид Арахамія написав у закритих чатах "Слуги народу", щоб депутати були готові на середу прийти в Раду, бо може відбутися ще одне засідання.

Дослівно джерело: "Давид написав, що буде в середу. Але щодо яких питань, поки неясно".

Деталі: Пізніше джерело повідомило, що, скоріш за все, на засіданні у середу розглядатиметься законопроєкт про неповернення банків екс-власникам (так званий "антиколомойський").

Також, за даними УП, депутати від "Слуги народу" вже попереджають про можливе проведення засідання у середу представників інших фракцій.

Що передувало: 10 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у понеділок 13 квітня о 14:00.

Серед іншого, на засіданні мають розглядати законопроєкт про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який вже внесено до парламенту.

Передісторія: