Рада може зібратися на ще одне засідання у середу – джерела
Іще одне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у середу, 15 квітня.
Джерело: співрозмовник УП у фракції "Слуга народу"
Деталі: За словами джерела, голова фракції Давид Арахамія написав у закритих чатах "Слуги народу", щоб депутати були готові на середу прийти в Раду, бо може відбутися ще одне засідання.
Дослівно джерело: "Давид написав, що буде в середу. Але щодо яких питань, поки неясно".
Деталі: Пізніше джерело повідомило, що, скоріш за все, на засіданні у середу розглядатиметься законопроєкт про неповернення банків екс-власникам (так званий "антиколомойський").
Також, за даними УП, депутати від "Слуги народу" вже попереджають про можливе проведення засідання у середу представників інших фракцій.
Що передувало: 10 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у понеділок 13 квітня о 14:00.
Серед іншого, на засіданні мають розглядати законопроєкт про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який вже внесено до парламенту.
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
- Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.