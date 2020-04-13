Разумков о заседании Рады: Договорились голосовать без обсуждений

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля депутаты будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий спикера ВР Дмитрия Разумкова 1+1

Прямая речь: "Скорее всего, вопрос бюджета будет обсуждаться и вопрос об отмене постановлений. Другие вопросы: была договоренность голосовать без обсуждений с тем, чтобы как можно скорее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы на пользу украинского народа"

Детали: Разумков напомнил, что в Раде зарегистрировали 13 проектов об отмене решения об обороте земель сельскохозяйственного назначения, позволяющего запустить рынок земли. Эти постановления блокируют подписание законопроекта.

Спикер Рады также добавил, что новых случав заболевания COVID-19 среди народных депутатов нет, но есть часть тех, которые сейчас на самоизоляции, поскольку контактировали с больными.

Разумков отметил, что некоторые больные нардепы уже выздоровели, и выразил надежду, что в ближайшее время они вернуться на работу.

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