Разумков о заседании Рады: Договорились голосовать без обсуждений

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Понедельник, 13 апреля 2020, 09:42

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля депутаты будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли.   

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий спикера ВР Дмитрия Разумкова 1+1

Прямая речь: "Скорее всего, вопрос бюджета будет обсуждаться и вопрос об отмене постановлений. Другие вопросы: была договоренность голосовать без обсуждений с тем, чтобы как можно скорее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы на пользу украинского народа"

Детали: Разумков напомнил, что в Раде зарегистрировали 13 проектов об отмене решения об обороте земель сельскохозяйственного назначения, позволяющего запустить рынок земли. Эти постановления блокируют подписание законопроекта.

Предыстория: 

  • 10 апреля спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 14:00 13 апреля. 
  • Также источники УП сообщали, что еще одно внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 15 апреля.

Темы: Разумков Дмитрий Верховная Рада законодательство


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