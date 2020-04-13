У Львові масово тестують священників на коронавірус

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Понеділок, 13 квітня 2020, 19:18

Наразі у Львові на коронавірус вже протестували 220 отців, в усіх виявили негативний результат.

Джерело: пресслужба Львівської міськради

Деталі: Загалом протестувати планують близько 500 духівників усіх християнських конфесій міста. Також мерія передала 280 тестів для медичних капеланів, які пройдуть тестування на місцях.

Окрім священнослужителів, протестували:

  • 2396 медичних працівників (18 позитивних результатів);
  • 183 хворих з діагнозом пневмонія (5 позитивних результатів);
  • 1367 працівників різноманітних об’єктів міста (21 позитивний результат);
  • 114 вагітних жінок (в усіх результат негативний).

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Що було раніше: 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон Наум. В обох підтвердили коронавірус. 

Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.

Також монах з Почаївської лаври помер від коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірус Львів епідемія релігія


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