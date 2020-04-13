Спалах коронавірусу у Лаврі: друга смерть і COVID-19 у намісника Павла

12 квітня помер 47-річний чоловік, якого з коронавірусом госпіталізували з Києво-Печерської лаври, таким чином – це вже друга смерть від COVID-19 у святині.

Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації та джерела серед депутатів-меценатів УПЦ МП у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За минулу добу двоє померлих. Це люди з Києво-Печерської лаври. Один – 73-річний, інший – 47-річний. Були госпіталізовані. Обоє перебували у важкому стані. Один був підключений до ЕКМО. Померли в лікарні".

Деталі: За даними КМДА, 13 квітня з Києво-Печерської лаври госпіталізували ще 3 осіб. Таким чином у лікарні загалом перебували 12 осіб з лаври (разом з двома, які померли – ред.).

Інших деталей у пресслужбі не розповіли.

Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус.

У Києво-Печерській лаврі повідомили УП, що не володіють інформацією ні про другу смерть, ні про коронавірус у намісника Павла. Чоловік, який підняв слухавку у лаврі, повідомив, що вони читали, що митрополита Павла госпіталізували з легкими симптомами, але з самим намісником не спілкувались, тому підтвердили чи спростувати цю інформацію не можуть.

Пізніше керуючий справами УПЦ МП, митрополит Антоній підтвердив "Українській правді" два випадки смерті серед монахів Києво-Печерської лаври.

Другий монах лаври, який помер, – це ієродиякон Наум.

Обом померлим робили тести, утім чи виявили коронавірус, митрополиту невідомо.

Пряма мова Антонія: "Там зафіксовано, що смерть від пневмонії, а що було причиною цієї пневмонії – я не знаю. В отця Нектарія там цілий пучок хвороб був, він у минулому році дуже був хворий, думали всі, що помре. А тепер робили шунтування серця, десь місяць тому, і це запалення легень було як наслідок тієї операції. Він саме так зліг у лікарню, що там було далі, у мене нема тих документів".

Про наявність коронавірусу в намісника храму митрополита Павла Антонію теж невідомо. За його словами, намісника "госпіталізували, бо в нього діабет складний, і щоб було все під контролем".

На запитання, чи відкриватиметься обитель УМЦ МП для прихожан на Великдень митрополит сказав, що подивляться, як ще пройде цей тиждень, і не будуть загадувати.

Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.

Що було раніше: 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович). Джерело "Української правди" повідомляло, що архімандрит Нектарій був підключений до апарату штучної вентиляції легень, мав проблеми з легенями близько двох тижнів, однак обидва тести на COVID-19 були негативними.

Джерела УП також повідомляли, що настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло госпіталізований до Олександрівської лікарні. Однак чи виявлено в нього коронавірус, УП не відомо.

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