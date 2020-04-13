Монах з Почаївської лаври помер від коронавірусу

13 квітня від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19.

Джерело: пресслужба Київської адміністрації і джерела у міській владі у коментарі "Українській правді"

Пряма мова представника пресслужби: "Зафіксовано третю смерть серед монахів. Помер монах, який був госпіталізований з Почаївської лаври. Він перебував у лікарні понад тиждень. Мав підтверджений діагноз на COVID-19 і супутні захворювання".

Деталі: За даними джерел УП, померлому було 40 років, він мав цукровий діабет.

За словами співрозмовника, померлий – киянин, він приїхав з Тернопільщини у столицю, тут йому стало зле. Монаха забрала "швидка", і в нього довго була висока температура. ПЛР-тест підтвердив у нього коронавірус.

Що було раніше: 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон Наум. В обох підтвердили коронавірус.

Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.

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