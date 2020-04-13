Монах з Почаївської лаври помер від коронавірусу
13 квітня від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19.
Джерело: джерела у Київській адміністрації у коментарі "Українській правді"
Пряма мова співрозмовника: "Зафіксовано третю смерть серед монахів. Помер монах, який був госпіталізований з Почаївської лаври. Мав підтверджений діагноз на COVID-19 і супутні захворювання".
Деталі: За даними джерел УП, померлому було 40 років, він мав цукровий діабет, перебував у лікарні понад тиждень.
За словами співрозмовника, померлий – киянин, він приїхав з Тернопільщини у столицю, тут йому стало зле. Монаха забрала "швидка", і в нього довго була висока температура. ПЛР-тест підтвердив у нього коронавірус.
Що було раніше: 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон Наум. В обох підтвердили коронавірус.
Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.
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Передісторія:
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що упродовж доби 12 квітня у столиці зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 79 осіб, із них 63 випадки у Києво-Печерський лаврі, двоє людей померли.
- У лаврі вже більше 90 підтверджених випадків СOVID-19, святиню закрили на карантин.
- Станом на 9 ранку 13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків. Серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.