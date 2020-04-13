Во Львове массово тестируют священников на коронавирус
Сейчас во Львове на коронавирус уже протестировали 220 отцов, во всех обнаружили отрицательный результат.
Источник: пресс-служба Львовского горсовета
Детали: В общем протестировать планируют около 500 духовников всех христианских конфессий города. Также мэрия передала 280 тестов для медицинских капелланов, которые пройдут тестирование на местах.
Кроме священнослужителей, протестировали:
- 2396 медицинских работников (18 положительных результатов);
- 183 больных с диагнозом пневмония (5 положительных результатов);
- 1367 работников различных объектов города (21 положительный результат)
- 114 беременных женщин (во всех результат отрицательный).
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Что было раньше: 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон Наум. У обоих подтвердили коронавирус.
Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.