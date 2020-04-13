Во Львове массово тестируют священников на коронавирус

1171 просмотр
Понедельник, 13 апреля 2020, 19:18

Сейчас во Львове на коронавирус уже протестировали 220 отцов, во всех обнаружили отрицательный результат.

Источник: пресс-служба Львовского горсовета

Детали: В общем протестировать планируют около 500 духовников всех христианских конфессий города. Также мэрия передала 280 тестов для медицинских капелланов, которые пройдут тестирование на местах.

Кроме священнослужителей, протестировали:

  • 2396 медицинских работников (18 положительных результатов);
  • 183 больных с диагнозом пневмония (5 положительных результатов);
  • 1367 работников различных объектов города (21 положительный результат)
  • 114 беременных женщин (во всех результат отрицательный).

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Что было раньше: 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон НаумУ обоих подтвердили коронавирус.

Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.

Украинская правда
Темы: коронавирус Львов эпидемия религия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Итальянский регион Венето снял некоторые "коронавирусные" ограничения 13 апреля 2020, 19:05
Больше всего нарушителей карантина обнаружили в Днепропетровской области 13 апреля 2020, 18:21
Монах из Почаевской лавры умер от коронавируса 13 апреля 2020, 18:20
Все новости
Главные новости
Монах из Почаевской лавры умер от коронавируса
Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла
В Украине тестируют отечественные аппараты ИВЛ двух компаний – ОП
В Киеве рекордное количество больных COVID-19 за сутки, в Лавре еще 63 случая
Все новости
Музыка

Украинская музыка марта: онлайн-концерты и новые песни

советы

Как использовать резиновые перчатки и для чего они нужны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів