Во Львове массово тестируют священников на коронавирус

Сейчас во Львове на коронавирус уже протестировали 220 отцов, во всех обнаружили отрицательный результат.

Источник: пресс-служба Львовского горсовета

Детали: В общем протестировать планируют около 500 духовников всех христианских конфессий города. Также мэрия передала 280 тестов для медицинских капелланов, которые пройдут тестирование на местах.

Кроме священнослужителей, протестировали:

2396 медицинских работников (18 положительных результатов);

183 больных с диагнозом пневмония (5 положительных результатов);

1367 работников различных объектов города (21 положительный результат)

114 беременных женщин (во всех результат отрицательный).

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что было раньше: 12 апреля умер насельник Киево-Печерской Лавры 73-летний архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич) 47-летний иеродиакон Наум. У обоих подтвердили коронавирус.

Источники УП среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у наместника лавры Павла диагностировали коронавирус. Источники УП в столичной власти сообщили, что состояние митрополита Павла не тяжелое. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил, что у служителя коронавирус.