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Ляшко про Вербну неділю: Не так багато було порушень у церквах

Вівторок, 14 квітня 2020, 02:21
Ляшко про Вербну неділю: Не так багато було порушень у церквах

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що під час Вербної неділі масових порушень правил карантину безпосередньо у церквах не було, проте біля храмів були масові скупчення людей. 

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "І я вам скажу, що ті статистичні дані, які в нас є: не так і багато було порушень в самих церквах. Тобто були допущені порушення, але це були не масові, а поодинокі церкви, які допустили вірян у самий храм і не дотримувались норм".

Деталі: За словами санітарного лікаря, відповідні державні органи проводили розмови із очільниками всіх церков для того, щоб уникнути масових скупчень. 

"Але у більшості українці збирались біля храмів, і були масові скупчення і були масові порушення", – додав Ляшко.

Ляшко також не виключив, що порушення соціальної дистанції під час богослужінь може призвести до наступного спалаху захворюваності на коронавірусу хворобу.

Він вкотре закликав українців провести Великдень вдома та переглянути службу онлайн.

Що передувало: За останніми даними, Буковина суттєво випереджає інші регіони по кількості хворих на Covid-19, проте 12 квітня у Вербну неділю біля храмів у Чернівцях було досить людно, а поліція лише спостерігала за цим.

Цього ж дня у центрі Рівного в Свято-Воскресенському соборі (УПЦ МП), попри карантин, провели масове богослужіння.

Правоохоронці винесли адміністративні штрафи щодо трьох священнослужителів, які допустили скупчення людей в храмах на Вербну неділю.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: церквакоронавірус
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