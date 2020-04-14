Ляшко о Вербном воскресении: Не так много было нарушений в церквях

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что во время Вербного воскресенья массовых нарушений карантина непосредственно в церквях не было, однако у храмов были массовые скопления людей.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "И я вам скажу, что те статистические данные, которые у нас есть: не так много было нарушений в самых церквях. То есть были допущены нарушения, но это были не массовые, а единичные церкви, что допустили верующих в сам храм и не придерживались норм".

Детали: По словам санитарного врача, соответствующие государственные органы проводили беседы с руководителями всех церквей для того, чтобы избежать массовых скоплений.

"Но в большинстве украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления и были массовые нарушения", – добавил Ляшко.

Ляшко также не исключил, что нарушения социальной дистанции во время богослужений может привести к следующей вспышке заболеваемости коронавирусной болезнью.

Он в очередной раз призвал украинцев провести Пасху дома и посмотреть службу онлайн.

Что предшествовало: По последним данным, Буковина существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19, однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах было достаточно людно, а полиция только наблюдала за этим.

В этот же день в центре Ровно в Свято-Воскресенском соборе (УПЦ МП), несмотря на карантин, провели массовое богослужение.

Правоохранители вынесли административные штрафы в отношении трех священнослужителей, которые допустили скопления людей в храмах на Вербное воскресенье.