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Трьох священників покарали штрафами за натовп вірян у храмах на Вербну неділю

Понеділок, 13 квітня 2020, 11:27
Трьох священників покарали штрафами за натовп вірян у храмах на Вербну неділю

Правоохоронці винесли адміністративні штрафи щодо трьох священнослужителів, які допустили скупчення людей в храмах на Вербну неділю.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Twitter

Пряма мова: "Про вчорашнє скупчення людей в низці церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров'я не має до Бога ніякого відношення!

Церковникам у 3-х випадках поліцією винесені адмін штрафи. Ще по 12-ти - матеріали вивчаються. У нас свобода совісті, але ... майте ж совість!".

Що передувало: Через карантинні обмеження парафіян закликали не зібратися на спільне освячення вербової лози у Вербну неділю 12 квітня.

Зокрема очільник Православної церкви України Епіфаній зазначав, що священнослужителі ПЦУ будуть в молитві поруч з кожним віруючим. Водночас у певних храмах, зокрема у Рівному та Чернівцях, фіксувалися натовпи людей.

В Офісі президента наголошували, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.

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Українська правда

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Теми: церквакарантин
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