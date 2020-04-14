Притула розповів про розмову з Зеленським після посту у соцмережі

Шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула за рік президентства Володимира Зеленського спілкувався з ним один раз, коли просив подбати про безпеку київського активіста Романа Ратушного.

Джерело: інтерв’ю Сергія Притули "Українській правді"

Пряма мова: "Моя розмова з президентом відбулася в кінці грудня минулого року. Вона була викликана не зовсім приємними обставинами, які стосувалися столичного активіста Романа Ратушного, який є головою ініціативної групи жителів столиці, котрі протестують проти забудови Протасового яру. Це дуже проблемний кейс…

Я написав пост у Facebook, де звернувся до президента Зеленського... Наступного ранку мене набрав президент, у нас з ним відбулася розмова з цього приводу, ми поспілкувалися, він пообіцяв, що цією справою займеться Служба безпеки України.

Я не знаю, чи потім Баканов "дзвонив якомусь чорту", але, я думаю, що треба у Романа на сьогоднішній день запитати, наскільки він безпечно себе почуває".

Деталі: Притула розповів, що протестувальників проти забудови Протасового яру неодноразово били, а 22-річному Роману Ратушному погрожували, він мусив переховуватися, бо "через певні джерела в правоохоронних органах отримував натяки, що з ним ніхто жартувати не буде, тому що дипломатія по відношенню до нього закінчилась, далі тільки силові методи".

Шоумен у зверненні до голови держави апелював до того, що якщо "кожен з нас – президент", то "замах на Рому – це замах на Зеленського".

Що ж до першого року роботи самого Зеленського, то Притула висловив думку,, що "це був рік доволі важких випробувань як для Володимира Олександровича, так і для всієї країни".

За його словами, "є одна позитивна річ – Зеленський поправився", тобто президенту немає коли займатися спортом за державними справами.

Натомість Притулу "бентежить кадрова політика Володимира Олександровича", якого він знає вже майже 20 років. На його думку, попередній Кабінет міністрів "профукав" підготовку до боротьби з коронавірусом, а нова генпрокурор Ірина Венедіктова робить дивні і несвоєчасні заяви.

На думку Притули, у президента "є певні проблеми з донесенням інформації до людей" і йому варто було б провести велику пресконференцію – і щоб вона була не в режимі "конвеєра в столовій", бо "накопичуються питання".