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Притула рассказал о разговоре с Зеленским после поста в соцсети

Вторник, 14 апреля 2020, 11:18
Притула рассказал о разговоре с Зеленским после поста в соцсети

Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула за год президентства Владимира Зеленского общался с ним один раз, когда просил позаботиться о безопасности киевского активиста Романа Ратушного.

Источник: интервью Сергея Притулы "Украинской правде"

Прямая речь: "Мой разговор с президентом состоялась в конце декабря прошлого года. Он был вызван не совсем приятными обстоятельствами, которые касались столичного активиста Романа Ратушного, который возглавляет инициативную группу жителей столицы, которые протестуют против застройки Протасова яра. Это очень проблемный кейс...

Я написал пост в Facebook, где обратился к президенту Зеленскому... На следующее утро меня набрал президент, у нас с ним состоялся разговор по этому поводу, мы пообщались, он пообещал, что этим делом займется Служба безопасности Украины.

Я не знаю, звонил ли потом Баканов "какому-то черту", но, я думаю, что надо у Романа на сегодняшний день спросить, насколько он безопасно себя ощущает".

Детали: Притула рассказал, что протестующих против застройки Протасова яра неоднократно били, а 22-летнему Роману Ратушному угрожали, он вынужден был скрываться, потому что "через определенные источники в правоохранительных органах получал намеки, что с ним никто шутить не будет, потому что дипломатия по отношению к нему закончилась, дальше только силовые методы".

Шоумен в обращении к главе государства апеллировал к тому, что если "каждый из нас – президент", то "покушение на Рому – это покушение на Зеленского".

Что касается первого года работы самого Зеленского, то Притула высказал мнение, что "это был год довольно тяжелых испытаний как для Владимира Александровича, так и для всей страны".

По его словам, "есть одна положительная вещь – Зеленский поправился", то есть президенту некогда заниматься спортом за государственными делами.

Однако Притулу "смущает кадровая политика Владимира Александровича", которого он знает уже почти 20 лет. По его мнению, предыдущий Кабинет министров "профукал" подготовку к борьбе с коронавирусом, а новая генпрокурор Ирина Венедиктова делает странные и несвоевременные заявления.

По мнению Притулы, у президента "есть определенные проблемы с донесением информации до людей" и ему следовало бы провести большую пресс-конференцию – и чтобы она была не в режиме "конвейера в столовой", так как "накапливаются вопросы".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийактивистыКиевСБУ
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