Кабмін призначив нового управителя Чорнобильської зони
Кабінет міністрів призначив на 5 років Сергія Калашника головою держагентства з управління зоною відчуження.
Джерело: розпорядження Кабміну від 13 квітня № 410-р
Дослівно: "Призначити Калашника Сергія Васильовича головою Державного агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці".
Деталі: Калашник рік виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС.
До того обов’язки голови агентства виконувала Катерина Павлова.
Нагадаємо:
- Через підпал трави пожежа у Чорнобильській зоні триває вже 10 днів. Рятувальники зазначають, що на цій території наразі триває гасіння осередків тління лісової пожежі.
- Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.
- Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва.
- При цьому мер столиці і центр громадського здоров'я повідомили, що радіаційний фон на території Київщини і Києва та Житомирщини не перевищує норми.