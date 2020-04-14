Кабмін призначив нового управителя Чорнобильської зони

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Вівторок, 14 квітня 2020, 13:16

Кабінет міністрів призначив на 5 років Сергія Калашника головою держагентства з управління зоною відчуження.

Джерело: розпорядження Кабміну від 13 квітня № 410-р

Дослівно: "Призначити Калашника Сергія Васильовича головою Державного агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці".

Деталі: Калашник рік виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС. 

До того обов’язки голови агентства виконувала Катерина Павлова.

 
Сергій Калашник

Нагадаємо: 

  • Через підпал трави пожежа у Чорнобильській зоні триває вже 10 днів. Рятувальники зазначають, що на цій території наразі триває гасіння осередків тління лісової пожежі.
  • Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.
  • Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва.
  • При цьому мер столиці і центр громадського здоров'я повідомили, що радіаційний фон на території Київщини і Києва та Житомирщини не перевищує норми.

Українська правда
Теми: Чорнобиль Кабінет міністрів пожежа


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