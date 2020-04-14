Кабмін призначив нового управителя Чорнобильської зони

Кабінет міністрів призначив на 5 років Сергія Калашника головою держагентства з управління зоною відчуження.

Джерело: розпорядження Кабміну від 13 квітня № 410-р

Дослівно: "Призначити Калашника Сергія Васильовича головою Державного агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці".

Деталі: Калашник рік виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС.

До того обов’язки голови агентства виконувала Катерина Павлова.

Сергій Калашник

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