Забруднене пожежами повітря з Чорнобильської зони понесе на південь

Повітря, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні, попрямує у південному та південно-східному напрямку, але воно не завдасть шкоди населенню.

Джерело: Центр ядерної та радіаційної безпеки

Дослівно: "За прогнозними розрахунками траєкторії руху 14 квітня та на початку 15 квітня, потенційно забруднені повітряні маси будуть направлені у південному та південно-східному напрямку.

В цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год.

Відповідно до прогнозу максимальні концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть тимчасово сягати одиниць мБк/м3.

Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, та не завдають шкоди здоров’ю населення".

Деталі: Цю інформацію центр повідомив станом на 12.00 14 квітня.

Зазначається, що у зоні відчуження нараховується декілька окремих зон займання: у Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському та Луб’янському лісництвах.

Водночас, уже після 14.00 14 квітня на зустрічі із президентом Володимиром Зелеський глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що пожежу у зоні відчуження ліквідували, але ще кілька днів рятувальники будуть гасити тління.

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