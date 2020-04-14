Забруднене пожежами повітря з Чорнобильської зони понесе на південь
Повітря, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні, попрямує у південному та південно-східному напрямку, але воно не завдасть шкоди населенню.
Джерело: Центр ядерної та радіаційної безпеки
Дослівно: "За прогнозними розрахунками траєкторії руху 14 квітня та на початку 15 квітня, потенційно забруднені повітряні маси будуть направлені у південному та південно-східному напрямку.
В цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год.
Відповідно до прогнозу максимальні концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть тимчасово сягати одиниць мБк/м3.
Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, та не завдають шкоди здоров’ю населення".
Деталі: Цю інформацію центр повідомив станом на 12.00 14 квітня.
Зазначається, що у зоні відчуження нараховується декілька окремих зон займання: у Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському та Луб’янському лісництвах.
Водночас, уже після 14.00 14 квітня на зустрічі із президентом Володимиром Зелеський глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що пожежу у зоні відчуження ліквідували, але ще кілька днів рятувальники будуть гасити тління.
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Передісторія:
- 10 квітня забруднене пожежами повітря з Чорнобильської зони мало досягти Києва та окремих районів Київської області.
- За даними ДСНС, від початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем, пожежники закликають не палити сухої трави, бо якщо ситуація зі загоряннями не зміниться, то до кінця року вигорить вся країна.