Загрязненный пожарами воздух из Чернобыльской зоны понесет на юг

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Вторник, 14 апреля 2020, 15:54

Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, направится в южном и юго-восточном направлении, но он не нанесет вреда населению.

Источник: Центр ядерной и радиационной безопасности

Дословно: "По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении.

В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм/час.

Согласно прогнозу максимальные концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г.Киева могут временно достигать единиц мБк /м3.

Прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вреда здоровью населения".

 

Детали: Эту информацию центр предоставил по состоянию на 12.00 14 апреля.

Сообщается, что в зоне отчуждения насчитывается несколько отдельных зон воспламенения: в Денисовицком, Котовском, Корогодском, Паришивском и Лубянском лесничествах.

В то же время, уже после 14.00 14 апреля на встрече с президентом Владимиром Зелеський глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что пожар в зоне отчуждения ликвидировали, но еще несколько дней спасатели будут тушить тления.

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Предыстория:

  • 10 апреля загрязненный пожарами воздух из Чернобыльской зоны должен был достичь Киева и отдельных районов Киевской области.
  • По данным ГСЧС, с начала года пожары уничтожили почти 18 тысяч гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухую траву, потому что если ситуация с возгораниями не изменится, то к концу года выгорит вся страна.

Украинская правда
Темы: Чернобыль пожар


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