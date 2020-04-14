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Загрязненный пожарами воздух из Чернобыльской зоны понесет на юг

Вторник, 14 апреля 2020, 15:54
Загрязненный пожарами воздух из Чернобыльской зоны понесет на юг

Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, направится в южном и юго-восточном направлении, но он не нанесет вреда населению.

Источник: Центр ядерной и радиационной безопасности

Дословно: "По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении.

В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм/час".

Детали: Сообщается, что максимальная концентрация Cs-137 (цезия 137) в приземном слое воздуха в Киев может временно достигать единиц мБк/м3 (милибеккерель на кубический метр - одна из единиц измерения радиоактивности - ред.).

В центре сообщают, что эти концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее и не наносят вреда здоровью населения.

 

Информацию центр предоставил по состоянию на 12.00 14 апреля.

Также отмечается, что в зоне отчуждения насчитывается несколько отдельных зон воспламенения: в Денисовицком, Котовском, Корогодском, Паришивском и Лубянском лесничествах.

В то же время, уже после 14.00 14 апреля на встрече с президентом Владимиром Зелеський глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что пожар в зоне отчуждения ликвидировали, но еще несколько дней спасатели будут тушить тления.

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Предыстория:

  • 10 апреля загрязненный пожарами воздух из Чернобыльской зоны должен был достичь Киева и отдельных районов Киевской области.
  • По данным ГСЧС, с начала года пожары уничтожили почти 18 тысяч гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухую траву, потому что если ситуация с возгораниями не изменится, то к концу года выгорит вся страна.

Украинская правда

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Темы: Чернобыльпожар
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