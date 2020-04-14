Рекордні правки до "антиколомойського" закону розбили на 63 абзаци

На засіданні підкомітету з питань банківської діяльності понад 16,5 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту розбили на 63 абзаци і пропонують голосувати за них.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Пряма мова: "Відбулося засідання підкомітету з питань банківської діяльності щодо законопроекту про банки 2571-д.

Якщо коротко, то розглядали лише порядок обговорення законопроекту далі.

Вирішили, що 16585 правок (останні дані за зведеною таблицею) не має сенсу розглядати окремо, адже багато з них протирічать одна одній.

Тому, згідно Регламенту, будемо виносити на розгляд окремі абзаци законопроекту (таких 63) і голосувати їх".

Деталі: Железняк повідомив, що така процедура може тривати 21 годину.

Попередньо наступне засідання Комітету призначили на вівторок, 21 квітня, о 10:00, тож, за його словами, уже зранку 22 квітня можливе рішення щодо другого читання законопроєкту.

Що було раніше: Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Наразі понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту намагаються звести в одну таблицю.

Надалі профільний комітет має опрацювати та об'єднати подібні правки у блоки і лише після цього законопроєкт потрапить у парламент. За словами глави фракції "СН" Давида Арахамії, розгляду закону про банки цього тижня очікувати у Раді не варто.

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