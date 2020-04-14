Рекордні правки до "антиколомойського" закону розбили на 63 абзаци
На засіданні підкомітету з питань банківської діяльності понад 16,5 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту розбили на 63 абзаци і пропонують голосувати за них.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка
Пряма мова: "Відбулося засідання підкомітету з питань банківської діяльності щодо законопроекту про банки 2571-д.
Якщо коротко, то розглядали лише порядок обговорення законопроекту далі.
Вирішили, що 16585 правок (останні дані за зведеною таблицею) не має сенсу розглядати окремо, адже багато з них протирічать одна одній.
Тому, згідно Регламенту, будемо виносити на розгляд окремі абзаци законопроекту (таких 63) і голосувати їх".
Деталі: Железняк повідомив, що така процедура може тривати 21 годину.
Попередньо наступне засідання Комітету призначили на вівторок, 21 квітня, о 10:00, тож, за його словами, уже зранку 22 квітня можливе рішення щодо другого читання законопроєкту.
Що було раніше: Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Наразі понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту намагаються звести в одну таблицю.
Надалі профільний комітет має опрацювати та об'єднати подібні правки у блоки і лише після цього законопроєкт потрапить у парламент. За словами глави фракції "СН" Давида Арахамії, розгляду закону про банки цього тижня очікувати у Раді не варто.
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
- Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.