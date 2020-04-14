Рекордные поправки к "антиколомойскому" закону разбили на 63 абзацы

На заседании подкомитета по вопросам банковской деятельности более 16,5 тысяч поправок к "антиколомойскому" законопроекту разбили на 63 абзаца и предлагают голосовать за них.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка

Прямая речь: "Состоялось заседание подкомитета по вопросам банковской деятельности по законопроекту о банках 2571-д.

Если коротко, то рассматривали только порядок обсуждения законопроекта далее.

Решили, что 16585 правок (последние данные по сводной таблицей) не имеет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу.

Поэтому, согласно Регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их".

Детали: Железняк сообщил, что такая процедура может длиться 21 час.

Предварительно следующее заседание комитета назначили на вторник, 21 апреля, в 10:00, поэтому, по его словам, уже утром 22 апреля возможное решение по второму чтению законопроекта.

Что было раньше: Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Сейчас более 16 тысяч поправок, которые подали в законопроекту пытаются свести в одну таблицу.

В дальнейшем профильный комитет должен проработать и объединить подобные правки в блоки и только после этого законопроект попадет в парламент. По словам Арахамии, рассмотрения закона о банках на этой неделе в Раде ожидать не стоит.

Предыстория: