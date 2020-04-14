Рада визначилась з датою нового позачергового засідання

Наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в четвер, 16 квітня.

Джерело: депутати фракції "Слуга народу" у коментарі Українській правді

Пряма мова одного з нардепів: "Позачергове засідання ВР призначається на чистий четвер, післязавтра 16 квітня на 13:00. Будемо чистити регламент від поправочного спаму".

Деталі: Цю інформацію в ефірі телеканалу "Україна 24" підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми прийняли рішення післязавтра, в четвер, зробити ще одну позачергову сесію і основним питанням поставити зміни в закон про регламент, щоб боротися з так званим "правкотероризмом", який останнім часом охопив всю Верховну Раду", - цитує його Інтерфакс-Україна.

Глава фракції сказав, що ініціювати проведення позачергового засідання буде президент Володимир Зеленський, а остаточне рішення про дату проведення прийнято на 90%. Фінальне рішення буде ухвалене 15 квітня вранці.

За його словами, після цього Зеленський відправить лист спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову і через добу можна буде провести позачергову сесію.

Арахамія пояснив, що провести позачергове засідання Ради буде неможливо до 13:00, оскільки в цей час на парламентському телеканалі "Рада", який зобов'язаний транслювати всі засідання, показують онлайн-уроки для українських школярів.

Передісторія: На засіданні в четвер парламент планує внести зміни у свій регламент, щоб швидше розглядати поправки до законопроєктів, і ухвалити так званий "антиколомойський" закон про банки.

Раніше планувалося, що Рада збереться у середу, 15 квітня, але джерела у ВР сказали, що цього не станеться, бо бракує голосів.

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