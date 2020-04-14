Рада визначилась з датою нового позачергового засідання

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Вівторок, 14 квітня 2020, 17:54

Наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в четвер, 16 квітня.

Джерело: депутати фракції "Слуга народу" у коментарі Українській правді

Пряма мова одного з нардепів: "Позачергове засідання ВР призначається на чистий четвер, післязавтра 16 квітня на 13:00. Будемо чистити регламент від поправочного спаму".

Передісторія: На засіданні в четвер парламент планує внести зміни у свій регламент, щоб швидше розглядати поправки до законопроєктів, і ухвалити так званий "антиколомойський" закон про банки.

Раніше планувалося, що Рада збереться у середу, 15 квітня, але джерела у ВР сказали, що цього не станеться, бо бракує голосів.

Українська правда
Теми: Верховна Рада


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