Засідання Ради у середу може не відбутися: нема голосів

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому мали б ухвалити так званий "антиколомойський закон про банки, може не відбутися 15 квітня.

Джерело заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк та співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Пряма мова Железняка: "Завтра засідання Парламенту не буде – ані по змінам до Регламенту, ані по "банківському" закону. Чекаємо інформацію про наступну дату. Весело".

Деталі: Тим часом у "Слузі народу" поки не знають, чи буде в середу засідання.

Пряма мова представника фракції "Слуга народу": "Ми рахуємо голоси за регламент (зміни до регламенту для швидшого ухвалення закону про банки – ред.). Поки не вистачає"

Передісторія:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.

Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять швидше розглянути усі 16 тисяч поправок. У випадку, коли до законопроекту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою.

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон