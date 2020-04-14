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Засідання Ради у середу може не відбутися: нема голосів

Вівторок, 14 квітня 2020, 13:50

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому мали б ухвалити так званий "антиколомойський закон про банки, може не відбутися 15 квітня.

Джерело заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк та співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Пряма мова Железняка: "Завтра засідання Парламенту не буде – ані по змінам до Регламенту, ані по "банківському" закону. Чекаємо інформацію про наступну дату. Весело".

Деталі: Тим часом у "Слузі народу" поки не знають, чи буде в середу засідання.

Пряма мова представника фракції "Слуга народу": "Ми рахуємо голоси за регламент (зміни до регламенту для швидшого ухвалення закону про банки – ред.). Поки не вистачає"

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
  • Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять швидше розглянути усі 16 тисяч поправок. У випадку, коли до законопроекту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою.

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаКоломойськийбанкизаконодавствоМВФ
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