Рада определилась с датой нового внеочередного заседания

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля.

Источник: депутаты фракции "Слуга народа" в комментарии Украинской правде

Прямая речь одного из нардепов: "Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама".

Предыстория: На заседании в четверг парламент планирует внести изменения в свой регламент, чтобы быстрее рассматривать поправки к законопроектам, и принять так называемый "антиколомойський" закон о банках.

Ранее планировалось, что Рада соберется в среду, 15 апреля, но источники в ВР сказали, что этого не произойдет, потому что не хватает голосов.