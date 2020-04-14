Рада определилась с датой нового внеочередного заседания

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Вторник, 14 апреля 2020, 17:54

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля.

Источник: депутаты фракции "Слуга народа" в комментарии Украинской правде

Прямая речь одного из нардепов: "Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама".

Предыстория: На заседании в четверг парламент планирует внести изменения в свой регламент, чтобы быстрее рассматривать поправки к законопроектам, и принять так называемый "антиколомойський" закон о банках.

Ранее планировалось, что Рада соберется в среду, 15 апреля, но источники в ВР сказали, что этого не произойдет, потому что не хватает голосов.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


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