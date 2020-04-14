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Рада определилась с датой нового внеочередного заседания

Вторник, 14 апреля 2020, 19:48
Рада определилась с датой нового внеочередного заседания

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля.

Источник: депутаты фракции "Слуга народа" в комментарии Украинской правде

Прямая речь одного из нардепов: "Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама".

Детали: Эту информацию в эфире телеканала "Украина 24" подтвердил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы приняли решение послезавтра, в четверг, сделать ещё одну внеочередную сессию и основным вопросом поставить изменения в закон о регламенте, чтоб бороться с так называемым "правкотерроризмом", который в последнее время охватил всю Верховную Раду", - цитирует его Интерфакс-Украина.

Глава фракции сказал, что инициировать проведение внеочередного заседания будет президент Владимир Зеленский, а окончательное решение о дате проведения принято на 90%. Окончательное решение будет принято 15 апреля утром.

По его словам, после этого Зеленский отправит письмо спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и через сутки можно будет провести внеочередную сессию.

Арахамия объяснил, что провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00, поскольку в это время на парламентском телеканале "Рада", который обязан транслировать все заседания, показывают онлайн-уроки для украинских школьников.

Предыстория: На заседании в четверг парламент планирует внести изменения в свой регламент, чтобы быстрее рассматривать поправки к законопроектам, и принять так называемый "антиколомойський" закон о банках.

Ранее планировалось, что Рада соберется в среду, 15 апреля, но источники в ВР сказали, что этого не произойдет, потому что не хватает голосов.

Знать больше: Зе без Бе. Бесконечная битва за "антиколомойський" закон

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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