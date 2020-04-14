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Спалах коронавірусу на Миколаївщині пов'язаний з релігійними обрядами – ОДА

Вівторок, 14 квітня 2020, 18:19
Спалах коронавірусу на Миколаївщині пов'язаний з релігійними обрядами – ОДА

Місцева влада Миколаївщини зазначає, що коронавірус в області з’явився через недотримання карантинних вимог та проведення релігійних обрядів на дому.

Джерело: відеозвернення заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Трайтлі

Деталі: За словами держслужбовця, станом на 14 квітня на Миколаївщині зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 9 з яких – за останню добу.

Пряма мова: "Всі інфіковані належать до тісного кола спілкування осіб за релігійною ознакою. Акцентую увагу громади: поширення захворюваності на території Миколаївщини почалося через недотримання карантинних вимог та проведення релігійних обрядів на дому.

Аналогічні випадки зараження ми бачили в Південній Кореї, де захворіли більше трьох тисяч осіб, у місті Дніпро та Києво-Печерській Лаврі".

Деталі: Трайтлі закликав дослухатися порад влади та медиків: релігійні масові заходи в умовах епідемії несуть реальну загрозу життю всіх громадян нашої держави. Він попросив підтримати ініціативу президента України "Паска вдома".

Заступник голови ОДА також повідомив, що в області з 14 квітня зупинено роботу всіх ринків через недотримання ними протиепідемічних та карантинних заходів.

Що передувало: У Миколаївській області довгий час не було підтверджено жодного випадку зараження. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко навіть приїхав з інспекцією до Миколаєва, щоб перевірити цей "феномен".

Лише 11 квітня область вперше повідомила про 2 випадки інфікування коронавірусом. 

Нагадаємо: Гглава Дніпропетровської облради Святослав Олійник на брифінгу 7 квітня заявив, що до спалаху захворювання у Першотравенську, де виявили 20 випадків COVID-19, причетні збори баптистської церкви.

Зранку 8 квітня Олійник вибачився за неточність, а Дніпропетровська облрада спростувала повідомлення про причетність до розповсюдження коронавірусу баптистів, бо у місті Першотравенську немає баптистської громади. В облраді додали, що спалах трапився серед прибічників християнської церкви "Нове покоління".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірусМиколаївська область
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