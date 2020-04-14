Вспышка коронавируса в Николаевской области связана с религиозными обрядами – ОГА

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Вторник, 14 апреля 2020, 18:19

Местные власти Николаевщины говорят, что коронавирус в области появился из-за несоблюдения карантинных требований и проведения религиозных обрядов на дому.

Источник: видеообращение зампредседателя Николаевской областной государственной администрации Александра Трайтли

Детали: По словам госслужащего, по состоянию на 14 апреля на Николаевщине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусной болезни, 9 из которых - за последние сутки.

Прямая речь: "Все инфицированные принадлежат к тесному кругу общения лиц по религиозному признаку. Акцентирую внимание общества: распространение заболеваемости на территории Николаевщины началось из-за несоблюдения карантинных требований и проведения религиозных обрядов на дому.

Аналогичные случаи заражения мы видели в Южной Корее, где заболели более трех тысяч человек, в городе Днипро и Киево-Печерской Лавре".

Детали: Трайтли призвал прислушиваться к советам власти и медиков: религиозные массовые мероприятия в условиях эпидемии несут реальную угрозу жизни всех граждан нашего государства. Он попросил поддержать инициативу президента Украины "Пасха дома".

Заместитель председателя ОГА также сообщил, что в области с 14 апреля остановлена ​​работа всех рынков из-за несоблюдения ими противоэпидемических и карантинных мероприятий.

Что предшествовало: В Николаевской области долгое время не было подтверждено ни одного случая заражения. Главный санитарный врач Виктор Ляшко даже приехал с инспекцией в Николаев, чтобы проверить этот "феномен".

Лишь 11 апреля область впервые сообщила о 2 случаях инфицирования коронавирусом.

Напомним: Глава Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык на брифинге 7 апреля заявил, что к вспышке заболевания в Першотравенске, где обнаружили 20 случаев COVID-19, причастно собрание баптистской церкви.

В то же время, 8 апреля Днепропетровский облсовет сообщение опроверг, а Олийнык извинился за неточность. В облсовете добавили, что вспышка произошла среди сторонников христианской церкви "Новое поколение".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирус Николаевская область


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