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Дата обміну з Росією уточнюється, процес гальмує карантин – офіс Зеленського

Середа, 15 квітня 2020, 13:20
Дата обміну з Росією уточнюється, процес гальмує карантин – офіс Зеленського

В офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що дата звільнення полонених з ОРДЛО та Росії наразі уточнюється, процес ускладнюють карантинні обмеження.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб справді готується. Тривають останні узгодження за списком і щодо логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом. Дата постійно уточнюється".

Деталі: В офісі президента додали, що інформація нібито процес обміну відбувається прямо зараз - не відповідає дійсності.

Відзначається, що взаємне звільнення складне та потребує додаткових узгоджень.

Крім того, цього разу процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень і тому вимагає обов'язкової організації обсервації для громадян, яких ми забираємо.

В ОБСЄ повідомили, що сторони у ТКГ домовилися про обмін до Великодня.

Передісторія:

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
  • 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
  • 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
  • Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію. У свою чергу, Україна передала 124 особи. 
  • Згодом СБУ опублікувала список повернутих в Україну осіб, серед яких 12 військових, 64 цивільних.  

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Українська правда

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Теми: обмінЗеленськийОРДЛОРосія
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