Дата обміну з Росією уточнюється, процес гальмує карантин – офіс Зеленського
В офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що дата звільнення полонених з ОРДЛО та Росії наразі уточнюється, процес ускладнюють карантинні обмеження.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб справді готується. Тривають останні узгодження за списком і щодо логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом. Дата постійно уточнюється".
Деталі: В офісі президента додали, що інформація нібито процес обміну відбувається прямо зараз - не відповідає дійсності.
Відзначається, що взаємне звільнення складне та потребує додаткових узгоджень.
Крім того, цього разу процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень і тому вимагає обов'язкової організації обсервації для громадян, яких ми забираємо.
В ОБСЄ повідомили, що сторони у ТКГ домовилися про обмін до Великодня.
Передісторія:
- 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
- 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
- 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
- Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
- Згодом СБУ опублікувала список повернутих в Україну осіб, серед яких 12 військових, 64 цивільних.
Читайте також: Діалог на умовах Кремля: що стоїть за "мирним планом" Єрмака для Донбасу
Роман Безсмертний: Зеленський підіграє агресору. Що означає створення спільного органу з бойовиками
Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський демарш" Єрмаку
Чотири загрози "нового Мінська": чому в "Слузі народу" є спротив домовленостям про ОРДЛО