Дата обмена с Россией уточняется, процесс тормозит карантин – офис Зеленского

В офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что дата освобождения пленных с ОРДЛО и России уточняется, процесс усложняет карантин.

Источник: Офис президента

Дословно: "Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется".

Детали: В офисе президента добавили, что информация якобы процесс обмена происходит прямо сейчас - не соответствует действительности.

Отмечается, что взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований.

Кроме того, на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной организации обсервации для граждан, которых забирают с плена.

В ОБСЕ сообщили, что стороны в ТКГ договорились об обмене к Пасхе.

Предыстория:

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.

6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.

Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года. Тогла боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.

СБУ позже опубликовала список всех возвращенных Украине лиц. Из них – 12 военные, 64 гражданских.

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