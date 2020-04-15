Заступник Кличка розповів, як проходив обшук і що вилучили

Заступник голови КМДА Микола Поворозник, у якого 14 квітня проходили обшуки у справі про хабар, розповів, що слідчі дії у його кабінеті тривали близько 1,5-2 годин і що правоохоронці вилучили у нього низку документів.

Джерело: Поворозник у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Це все відбулося в районі 17 години. До мене в кабінет зайшли з десяток людей, представившись працівниками СБУ і Нацполіції, з питаннями, на які вони хотіли отримати відповіді. Провели у мене обшук у кабінеті. Він тривав десь 1,5-2 години. Зробили виїмку документів. Ще не знаю, які документи вилучили, ще не дивився. І на тому все закінчилось.

Мене запросили на допит на 21 годину. Я погодився, хоча вони мали викликати на 3-тю добу. Я погодився зробити це ввечері, погодився надати будь-яку інформацію, особисті дані, телефони, все решту. Хоча мені нічого не пояснили до кінця, що то відбувалося.

Я на 9-ту вечора приїхав до одного з відділків Нацполіції, пробув там до 24 години, отримав повістку на 14:00 п’ятниці. Я навіть не допитаний на сьогоднішній день, мене запросили у якості свідка по справі, але по якій, я не знаю, бо я з нею не ознайомлений".

Деталі: Поворозник розповів, що під час обшуку з ним був адвокат. Обшуків у чиновника вдома не було, але, за його словами, якщо це буде потрібно, то він ніяк не перешкоджатиме їх проведенню.

Зранку 15 квітня заступник Кличка уже був на роботі, провів штаб по протидії коронавірусу.

За словами Поворозника, чоловіка, який, за даними поліції, нібито взяв гроші для нього, він знає давно – ще з часів армії, але не мав з них ніяких стосунків – ні дружніх, ні ділових – і бачився з ним "у кращому випадку мимоходом раз на рік і то не завжди".

Він додав, що він був записаний до нього на прийом через приймальню, і вони справді бачились десь в районі 14-14:30 і мали розмову протягом 5 хв "на загальну тематику".

Людину, яка нібито передавала йому гроші, за словами Поворозника, він не знає, оскільки не знає навіть, хто є фігурантом справи.

Чиновник додав, що з приводу цієї ситуації мав дві розмови з мером Віталієм Кличком – увечері 14 квітня і вранці 15 квітня – і "відчув від мера підтримку".

Поворозник відзначив, що сприймає це все як провокацію і "готовий піти на детектор брехні, на очну ставку, дати публічно показання", щоб довести, що він не винен.

У п’ятницю чиновник піде на допит, "бо перший, хто зацікавлений, щоб ця справа була розслідувана".

А от складати повноваження чи йти у відпуску через скандал не буде, бо, за його словами, "не має права".

"Якби це пафосно це не звучало, сьогодні на мені лежить велика відповідальність – я відповідаю за медицину і керую штабом по ліквідації коронавірусу", - підсумував Поворозник.

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