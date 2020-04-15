Заместитель Кличко рассказал, как проходил обыск и что изъяли

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, у которого 14 апреля проходили обыски по делу о взятке, рассказал, что следственные действия в его кабинете продолжались около 1,5-2 часов и правоохранители изъяли у него ряд документов.

Источник: Поворозник в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Это все произошло в районе 17 часов. Ко мне в кабинет зашли с десяток людей, представившись сотрудниками СБУ и Нацполиции, с вопросами, на которые они хотели получить ответы. Провели у меня обыск в кабинете. Он длился где-то 1,5-2 часа. Произвели выемку документов. Пока не знаю, какие документы изъяли, еще не смотрел. И на этом все закончилось.

Меня пригласили на допрос на 21:00. Я согласился, хотя они должны были вызвать на 3-и сутки. Я согласился сделать это вечером, согласился предоставить любую информацию, личные данные, телефоны, все остальное. Хотя мне ничего не объяснили до конца, что это происходило.

Я на 9 вечера приехал к одному из участков Нацполиции, пробыл там до 24 часов, получил повестку на 14:00 пятницы. Я даже не допрошен на сегодняшний день, меня пригласили в качестве свидетеля по делу, но по какому, я не знаю, я с ним не знаком".

Детали: Поворозник рассказал, что во время обыска с ним был адвокат. Обысков у чиновника дома не было, но, по его словам, если это потребуется, то он никак не будет препятствовать их проведению.

Утром 15 апреля заместитель Кличко уже был на работе, провел штаб по противодействию коронавируса.

По словам Поворозника, мужчину, который, по данным полиции, якобы взял деньги для него, он знает давно – еще со времен армии, но не имел с ним никаких отношений – ни дружеских, ни деловых – и виделся с ним "в лучшем случае мимоходом раз в год и то не всегда".

Он добавил, что он был записан к нему на прием через приемную, и они действительно виделись где-то в районе 14-14:30 и беседовали в течение 5 мин "на общую тематику".

Человека, который якобы передавал ему деньги, по словам Поворозника, он не знает, поскольку не знает даже, кто является фигурантом дела.

Чиновник добавил, что по поводу этой ситуации имел две беседы с мэром Виталием Кличко – вечером 14 апреля и утром 15 апреля – и "почувствовал от мэра поддержку".

Поворозник отметил, что воспринимает это все как провокацию и "готов к детектору лжи, на очную ставку, дать публично показания", чтобы доказать, что он не виноват.

В пятницу чиновник пойдет на допрос, "потому что первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано".

А вот слагать полномочия или идти в отпуск из-за скандала не будет, поскольку, по его словам, "не имеет права".

"Как бы это пафосно это не звучало, сегодня на мне лежит большая ответственность – я отвечаю за медицину и руковожу штабом по ликвидации коронавируса", - подытожил Поворозник.

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