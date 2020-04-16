У Білорусі більше хворих на COVID-19, ніж в Україні

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Четвер, 16 квітня 2020, 13:58

У Білорусі у 4202 осіб виявили захворювання на коронавірусну інфекцію, в Україні хворих майже на пів сотні менше, проте у Білорусі провели понад 81 тисячу тестів на COVID-19, в Україні – вдвічі менше.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я Білорусі

Дослівно: "Станом на 16.04.2020 в Білорусі проведено 81 тис. 246 тестів на коронавірусну інфекцію.

Зареєстровано 4204 осіб з наявністю коронавірусної інфекції. 65 пацієнтів потребують підтримки апарату штучної вентиляції легенів.

Померли 40 пацієнтів з хронічними захворюваннями з виявленою коронавірусною інфекцією".

Деталі: Для проведення тестування у Білорусі працюють 24 лабораторії.

В Україні станом на ранок 16 квітня захворювання підтвердили у 4161 особи, з них 116 осіб померли, 186 – вилікувалися.

Повідомляється, що в Україні провели 42 823 ПЛР-тести, у Білорусі тестів провели вдвічі більше – 81246. 

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.
  • Він висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Лукашенко також планує парад на 9 травня.
  • Згодом Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.

Українська правда
Теми: Білорусь коронавірус Covid-2019 Україна


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