В Беларуси больше больных COVID-19, чем в Украине

В Беларуси в 4202 человек обнаружили заболевание коронавирусной инфекцией, в Украине больных почти на полсотни меньше, однако в Беларуси провели более 81 тысячи тестов на COVID-19, в Украине - вдвое меньше.

Источник: Министерство здравоохранения Беларуси

Дословно: "По состоянию на 16.04.2020 в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию.

Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Детали: Для проведения тестирования в Беларуси работают 24 лаборатории.

В Украине по состоянию на утро 16 апреля заболевание подтвердили в 4161 человека, из них 116 человек умерли, 186 - вылечились.

Сообщается, что в Украине провели 42823 ПЦР-тесты, в Беларуси тестов провели вдвое больше - 81246.

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