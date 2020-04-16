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В Беларуси больше больных COVID-19, чем в Украине

Четверг, 16 апреля 2020, 13:58
В Беларуси больше больных COVID-19, чем в Украине

В Беларуси в 4202 человек обнаружили заболевание коронавирусной инфекцией, в Украине больных почти на полсотни меньше, однако в Беларуси провели более 81 тысячи тестов на COVID-19, в Украине - вдвое меньше.

Источник: Министерство здравоохранения Беларуси

Дословно: "По состоянию на 16.04.2020 в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию.

Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Детали: Для проведения тестирования в Беларуси работают 24 лаборатории.

В Украине по состоянию на утро 16 апреля заболевание подтвердили в 4161 человека, из них 116 человек умерли, 186 - вылечились.

Сообщается, что в Украине провели 42823 ПЦР-тесты, в Беларуси тестов провели вдвое больше - 81246.

Предыстория:

  • Президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, чтоCovid-19 – это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.
  • Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая.
  • Позже Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.

Украинская правда

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Темы: БеларуськоронавирусCovid-2019Украина
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