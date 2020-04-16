У Кличка розповіли, як міряють температуру на в’їзді в Київ

На дев’яти в’їздах до Києва чергують нацгвардійці, ДСНС-ники та медики, усі авто, в яких перебуває троє і більше осіб, зупиняють і людям міряють температуру.

Джерело: заступник голови КМДА Петро Пантелеєв та начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук на брифінгу 16 квітня

Пряма мова Пантелеєва: "На в’їзді в Київ почали міряти температуру. Таких пунктів на в’їзді в місто 9. Контроль здійснюють медики, також на постах присутні представники поліції та ДСНС.

Зараз на під’їздах до Києва є труднощі з рухом, але ми попереджали про це, доведеться потерпіти.

Такі заходи ми плануємо проводити до понеділка включно. Якщо ситуація після Великодня буде стабільна, то таке обмеження може бути знято".

Пряма мова Ткачука: "Схема роботи приблизно наступна: якщо виявляють перевищення температури до 37,5 градусів, то людина відправляється на самоізоляцію, якщо 38 і вище – то викликають "швидку" і людину госпіталізують".

Деталі: За словами Ткачука, інформація з постів на в’їздах до Києва передається до служби 103. На виклик направляють найближчу "швидку". За потреби медики можуть зробити швидкий тест на коронавірус.

Якщо людину відправляють на самоізоляцію, то вона заповнює відповідні документи, у неї беруть дані про місце проживання та контактні телефони. Надалі з такими людьми працює контактний центр КМДА і з’ясовує, як вони виконують заходи по самоізоляції.

Ткачук додав, що наразі місто не може поставити на в’їздах до столиці машини "швидкої", бо вони всі задіяні для надання допомоги.

Скількох людей з температурою уже госпіталізували чи направили на самоізоляцію, наразі невідомо.

Що було раніше: Київська адміністрація повідомила, що з 16 квітня на в'їздах у Київ перевірятимуть температуру у пасажирів і водіїв.

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