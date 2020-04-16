У Кличко рассказали, как меряют температуру на въезде в Киев

На девяти въездах в Киев дежурят нацгвардейци, МЧС-ники и медики, а все авто, в которых находится трое и больше лиц, останавливают и всем людям меряют температуру.

Источник: заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев и начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук на брифинге 16 апреля

Прямая речь Пантелеева: "На въезде в Киев начали мерить температуру. Таких пунктов на въезде в город 9. Контроль осуществляют медики, также на постах присутствуют представители полиции и ГСЧС.

Сейчас на подъездах к Киеву есть трудности с движением, но мы предупреждали об этом, придется потерпеть.

Такие меры мы планируем проводить до понедельника включительно. Если ситуация после Пасхи будет стабильна, то такое ограничение может быть снято".

Прямая речь Ткачука: "Схема работы примерно следующая: если обнаруживают превышение температуры до 37,5 градусов, то человек отправляется на самоизоляцию, если 38 и выше – то вызывают "скорую" и человека госпитализируют".

Детали: По словам Ткачука, информация с постов на въездах в Киев передается в службу 103. На вызов направляют ближайшую "скорую". При необходимости медики могут сделать быстрый тест на коронавирус.

Если человека отправляют на самоизоляцию, то он заполняет соответствующие документы, у него берут данные о месте жительства и контактные телефоны. В дальнейшем с такими людьми работает контактный центр КГГА и выясняет, как они выполняют мероприятия по самоизоляции.

Ткачук добавил, что сейчас город не может поставить на въездах в столицу машины "скорой", потому что они все задействованы для оказания помощи.

Сколько людей с температурой уже госпитализировали или направили на самоизоляцию, пока неизвестно.

Что было раньше: Киевская администрация сообщила, что с 16 апреля на въездах в Киев будут проверять температуру у пассажиров и водителей.

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