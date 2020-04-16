Тимошенко каже, що "Батьківщина" теж готова взяти на поруки Чорновол

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Четвер, 16 квітня 2020, 16:47

Члени фракції "Батьківщини" готові взяти на поруки народного депутата 8 скликання Тетяну Чорновол.

Джерело: голова фракції Юлія Тимошенко на брифінгу 16 квітня, відповідаючи на запитання журналістів, цитує " Укрінформ".

Пряма мова: "Я і наша команда виступили на підтримку Тетяни Чорновол. І члени нашої команди також будуть брати її на поруки для того, що її не заарештували".

Деталі: За словами Тимошенко, "Батьківщина" буде протидіяти "всьому, що пов’язано з політичними розправами, репресіями над тими людьми, які на Майдані здобули право України бути європейською".

Що передувало: Про готовність узяти Чорновол на поруки заявили у фракції партії "Європейська солідарність". Готовність висловили всі нардепи фракції.  

16 квітня Печерський районний суд Києва продовжує засідання щодо обрання запобіжного заходу Чорновол. Сторона обвинувачення просить для неї цілодобового домашнього арешту.

Теми: Чорновол


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