Тимошенко каже, що "Батьківщина" теж готова взяти на поруки Чорновол

Члени фракції "Батьківщини" готові взяти на поруки народного депутата 8 скликання Тетяну Чорновол.

Джерело: голова фракції Юлія Тимошенко на брифінгу 16 квітня, відповідаючи на запитання журналістів, цитує " Укрінформ".

Пряма мова: "Я і наша команда виступили на підтримку Тетяни Чорновол. І члени нашої команди також будуть брати її на поруки для того, що її не заарештували".

Деталі: За словами Тимошенко, "Батьківщина" буде протидіяти "всьому, що пов’язано з політичними розправами, репресіями над тими людьми, які на Майдані здобули право України бути європейською".

Що передувало: Про готовність узяти Чорновол на поруки заявили у фракції партії "Європейська солідарність". Готовність висловили всі нардепи фракції.

16 квітня Печерський районний суд Києва продовжує засідання щодо обрання запобіжного заходу Чорновол. Сторона обвинувачення просить для неї цілодобового домашнього арешту.