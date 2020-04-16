Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко говорит, что "Батькивщина" тоже готова взять на поруки Черновол

Четверг, 16 апреля 2020, 16:47
Тимошенко говорит, что Батькивщина тоже готова взять на поруки Черновол

Члены фракции "Батькивщины" готовы взять на поруки народного депутата 8 созыва Татьяну Черновол.

Источник: председатель фракции Юлия Тимошенко на брифинге 16 апреля, отвечая на ​​вопрос журналистов, цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Я и наша команда выступили в поддержку Татьяны Черновол. И члены нашей команды также будут брать ее на поруки для того, что ее не арестовали".

Детали: По словам Тимошенко, "Батькивщина" будет противодействовать "всему, что связано с политическими расправами, репрессиями над теми людьми, которые на Майдане получили право  для Украины быть европейской".

Что предшествовало: О готовности взять Черновол на поруки заявили во фракции партии "Европейская солидарность". Готовность выразили все нардепы фракции.

16 апреля Печерский районный суд Киева продолжает заседание по избранию меры пресечения Черновол. Сторона обвинения просит для нее круглосуточного домашнего ареста.

Темы: Черновол Татьяна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Черновол Татьяна
ГБР официально обвинило Чорновол в умышленном убийстве на Евромайдане
Суд отменил ночной домашний арест Черновол
Чорновол ослабили меру пресечения – адвокат
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: