Тимошенко говорит, что "Батькивщина" тоже готова взять на поруки Черновол

Члены фракции "Батькивщины" готовы взять на поруки народного депутата 8 созыва Татьяну Черновол.

Источник: председатель фракции Юлия Тимошенко на брифинге 16 апреля, отвечая на ​​вопрос журналистов, цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Я и наша команда выступили в поддержку Татьяны Черновол. И члены нашей команды также будут брать ее на поруки для того, что ее не арестовали".

Детали: По словам Тимошенко, "Батькивщина" будет противодействовать "всему, что связано с политическими расправами, репрессиями над теми людьми, которые на Майдане получили право для Украины быть европейской".

Что предшествовало: О готовности взять Черновол на поруки заявили во фракции партии "Европейская солидарность". Готовность выразили все нардепы фракции.

16 апреля Печерский районный суд Киева продолжает заседание по избранию меры пресечения Черновол. Сторона обвинения просит для нее круглосуточного домашнего ареста.