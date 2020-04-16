Тимошенко говорит, что "Батькивщина" тоже готова взять на поруки Черновол

1334 просмотра
Четверг, 16 апреля 2020, 16:47

Члены фракции "Батькивщины" готовы взять на поруки народного депутата 8 созыва Татьяну Черновол.

Источник: председатель фракции Юлия Тимошенко на брифинге 16 апреля, отвечая на ​​вопрос журналистов, цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Я и наша команда выступили в поддержку Татьяны Черновол. И члены нашей команды также будут брать ее на поруки для того, что ее не арестовали".

Детали: По словам Тимошенко, "Батькивщина" будет противодействовать "всему, что связано с политическими расправами, репрессиями над теми людьми, которые на Майдане получили право  для Украины быть европейской".

Что предшествовало: О готовности взять Черновол на поруки заявили во фракции партии "Европейская солидарность". Готовность выразили все нардепы фракции.

16 апреля Печерский районный суд Киева продолжает заседание по избранию меры пресечения Черновол. Сторона обвинения просит для нее круглосуточного домашнего ареста.

Темы: Черновол


powered by lun.ua
Материалы по теме
И.о. директора ГБР Соколов: На нас смотрят, как на обезьяну с гранатой 15 апреля 2020, 21:00
Черновол отказали в отводе судьи Вовка 15 апреля 2020, 16:19
Черновол говорит о маленькой тактической победе: полностью свободна 15 апреля 2020, 11:19
Все новости
Главные новости
Штурм супермаркета в Мариуполе: глава Нацполиции пригрозил немедленным наказанием
Киев накрыла пылевая буря
В украинской армии – вторая смерть от коронавируса
Рада внесла в регламент изменения против "поправочного спама", говорят, временные
Все новости
Фото

15 лучших фотографий 2020 года, по версии Sony World Photography Awards

советы

Когда целесообразно подаваться на несколько вакансий в одну компанию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів