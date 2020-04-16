На Київщині через бурю сталася масштабна аварія: 4 загиблих

У Київській області у результаті сильного вітру і пилової бурі сталася аварія за участю 6 автомобілів, у результаті чого загинули 4 людини.

Джерело: патрульна поліція Київської області та речник поліції Київської області Віталія Грохольська у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Через негоду на автодорозі М-07, "Київ-Ковель-Ягодин" (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), є загиблі та травмовані. Наразі рух на цьому відрізку перекрито в обох напрямках".

Пряма мова Грохольської: "У результаті ДТП 4 людини загинули і, за попередніми даними, троє травмованих. На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група".

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними та обережними на дорозі, за можливості відкласти заплановану поїздку. Якщо ж негода застала в дорозі варто зупинитися і перечекати.

Що було раніше: На території Житомирської області спостерігається сильний вітер і пилова буря, у зв’язку з чим на дорогах погана видимість і ускладнений рух.

Вдень 16 квітня Київ та передмістя накрила пилова буря, пориви вітру сягають 17-22 м/с. Влада закликала мешканів залишатись вдома, не підходити до дерев і не залишати біля них транспортні засоби, виходити на вулицю лише за крайньої необхідності, обов’язково в масці.