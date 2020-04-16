На Київщині через бурю сталася масштабна аварія: 4 загиблих

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Четвер, 16 квітня 2020, 18:04

У Київській області у результаті сильного вітру і пилової бурі сталася аварія за участю 6 автомобілів, у результаті чого загинули 4 людини.

Джерело: патрульна поліція Київської області та речник поліції Київської області Віталія Грохольська у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Через негоду на автодорозі М-07, "Київ-Ковель-Ягодин" (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), є загиблі та травмовані. Наразі рух на цьому відрізку перекрито в обох напрямках".

Пряма мова Грохольської: "У результаті ДТП 4 людини загинули і, за попередніми даними, троє травмованих. На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група". 

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними та обережними на дорозі, за можливості відкласти заплановану поїздку. Якщо ж негода застала в дорозі варто зупинитися і перечекати.

Ірина Балачук, УП


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