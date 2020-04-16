На Киевщине из-за бури произошла масштабная авария: 4 погибших

В Киевской области в результате сильного ветра и пылевой бури произошла авария с участием 6 автомобилей, в результате чего погибли 4 человека.

Источник: патрульная полиция Киевской области и пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Из-за непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда к Киеву) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях".

Прямая речь Грохольской: "В результате ДТП 4 человека погибли и, по предварительным данным, трое травмированных. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа".

Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными на дороге, по возможности отложить запланированную поездку. Если же непогода застала в дороге стоит остановиться и переждать.