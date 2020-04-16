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На Киевщине из-за бури произошла масштабная авария: 4 погибших

Четверг, 16 апреля 2020, 18:04
На Киевщине из-за бури произошла масштабная авария: 4 погибших

В Киевской области в результате сильного ветра и пылевой бури произошла авария с участием 6 автомобилей, в результате чего погибли 4 человека.

Источник: патрульная полиция Киевской области и пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Из-за непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда к Киеву) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях".

 

Прямая речь Грохольской: "В результате ДТП 4 человека погибли и, по предварительным данным, трое травмированных. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа". 

Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными на дороге, по возможности отложить запланированную поездку. Если же непогода застала в дороге стоит остановиться и переждать. 

 

Что было раньше: На территории Житомирской области наблюдается сильный ветер и пылевая буря, в связи с чем на дорогах плохая видимость и затруднено движение.

Днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, порывы ветра достигают 17-22 м/с. Власти призвали жителей оставаться дома, не подходить к деревьям и не оставлять у них транспортные средства, выходить на улицу только в крайней необходимости, обязательно в маске.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевская областьаварияпогода
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