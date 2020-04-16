У Росії майже 28 тисяч осіб захворіли на СOVID-19

Станом на ранок 16 квітня в Росії зафіксовано 27 тисяч 938 випадків захворювання на коронавірус, тільки за останню добу захворіли 3 тисячі 448 осіб.

Джерело: Оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом РФ

Деталі: У Росії від COVID-19 померли 232 особи, 2 тисячі 304 осіб одужали.

При цьому повідомляється про 37 хворих на коронавірус в окупованому Криму.

Станом на 16 квітня в РФ провели понад 1,6 млн тестів на коронавірус.

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