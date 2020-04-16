У Росії майже 28 тисяч осіб захворіли на СOVID-19
Станом на ранок 16 квітня в Росії зафіксовано 27 тисяч 938 випадків захворювання на коронавірус, тільки за останню добу захворіли 3 тисячі 448 осіб.
Джерело: Оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом РФ
Деталі: У Росії від COVID-19 померли 232 особи, 2 тисячі 304 осіб одужали.
При цьому повідомляється про 37 хворих на коронавірус в окупованому Криму.
Станом на 16 квітня в РФ провели понад 1,6 млн тестів на коронавірус.
Знати більше: Скільки хворих на коронавірус в Україні та світі
Передісторія:
- 25 березня Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення вірусу.
- З 27 березня Росія припинила регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.
- 30 березня мер Москви Сергій Собянін підписав указ про додаткові карантинні заходи. Повідомлялось, що найближчим часом жителі Москви і Підмосков'я зможуть виходити на вулицю тільки за спецперепустками.