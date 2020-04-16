У Росії майже 28 тисяч осіб захворіли на СOVID-19

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Четвер, 16 квітня 2020, 11:34

Станом на ранок 16 квітня в Росії зафіксовано 27 тисяч 938 випадків захворювання на коронавірус, тільки за останню добу захворіли 3 тисячі 448 осіб.

Джерело: Оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом РФ

Деталі: У Росії від COVID-19 померли 232 особи, 2 тисячі 304 осіб одужали.

При цьому повідомляється про 37 хворих на коронавірус в окупованому Криму.

Станом на 16 квітня в РФ провели понад 1,6 млн тестів на коронавірус.

Знати більше: Скільки хворих на коронавірус в Україні та світі

Передісторія:

  • 25 березня Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення вірусу.
  • З 27 березня Росія припинила регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.
  • 30 березня мер Москви Сергій Собянін підписав указ про додаткові карантинні заходи. Повідомлялось, що найближчим часом жителі Москви і Підмосков'я зможуть виходити на вулицю тільки за спецперепустками.  

Українська правда
Теми: Росія коронавірус Covid-2019


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