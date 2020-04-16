СБУ не знайшла злочину у погрозах Портнова прокурору і закрила справу

Слідчий Служби безпеки України закрив кримінальне провадження щодо погроз, які Андрій Портнов регулярно відправляв прокурору Олександрові Божку.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит "Слідство.інфо"

Дослівно у відповіді ОГП: "За результатами досудового розслідування слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України (закриття кримінального провадження через відсутність в діянні складу кримінального правопорушення — ред.)

Що було раніше: 18 листопада 2019 р. журналісти "Слідство.Інфо" повідомили, що ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов з 2017 року погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує.

Зокрема, погрози з номера Портнова отримували співробітник ГПУ Олександр Божко, колишній очільник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та ще один співробітник ГПУ, якого ЗМІ не називають.

Божко вів кримінальне провадження, яке стосувалося можливого привласнення Портновим грошей двох столичних вишів, а також – імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції.

На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Зі спливом терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. У Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова.

Прокурор Олександр Божко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути до відповідальності Портнова за погрози працівнику Офісу генерального прокурора Олександрові Божку.

Разом з тим у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури зазначили, що дії Портнова щодо прокурора Божка, відповідно до рішення ради прокурорів, можуть бути кримінальним правопорушенням.