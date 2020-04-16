СБУ не нашла преступления в угрозах Портнова прокурору и закрыла дело

Следователь Службы безопасности Украины закрыл уголовное производство относительно угроз, которые Андрей Портнов регулярно отправлял прокурору Александру Божко.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Слидство.инфо"

Дословно в ответе ОГП: "По результатам предварительного расследования следователем принято решение о закрытии уголовного производства на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины (закрытие уголовного производства за отсутствием в деянии состава уголовного преступления - ред.)

Что было раньше: 18 ноября журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.

В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.

Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.

В начале 2019-го Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.

Прокурор ГПУ Александр Божко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области оказалась привлечь к ответственности Портнова за угрозы сотруднику Офиса генерального прокурора Александру Божко.

Вместе с тем в Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Портнова относительно прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.