Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовий погодився закрити ринки у Львові

Четвер, 16 квітня 2020, 22:01
Садовий погодився закрити ринки у Львові

Мер Львова Андрій Садовий вирішив закрити ринки міста на карантин з суботи, 18 квітня.

Джерело: міський голова у Facebook

Деталі: Місця торгівлі припинять роботу о 16:00 суботи.

За словами Садового, він провів розмови на цю тему з прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком і пояснив їм свою позицію, що у Львові ввели жорсткі санітарні вимоги на ринках, одразу "закривають" порушників, і що на львівських ринках, на відкритому повітрі безпечніше, ніж навіть в супермаркетах.

Але врешті решт міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення дозволити роботу ринків у Львові до 16:00 суботи, а після цього закрити їх аж до кінця карантину – до 24 квітня.

Передісторія: 15 квітня Садовий заявив, що не підтримує ідею закриття ринків в Україні, бо зокрема у Львові "немає критичних ситуацій" і на ринках "порядку більше, ніж у супермаркетах".

31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

14 квітня, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину. 

Українська правда
Теми: ЛьвівкарантинСадовий
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Львів
Зникла гуманітарка: у Львівській ОВА відреагували на закиди
Синові львівського військкома подарували будинок у престижному передмісті – ЗМІ
У Львові зникла гуманітарка з США на 34 мільйони – ЗМІ
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін заявив, що війна закінчиться, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: