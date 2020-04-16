Садовий погодився закрити ринки у Львові

Мер Львова Андрій Садовий вирішив закрити ринки міста на карантин з суботи, 18 квітня.

Джерело: міський голова у Facebook

Деталі: Місця торгівлі припинять роботу о 16:00 суботи.

За словами Садового, він провів розмови на цю тему з прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком і пояснив їм свою позицію, що у Львові ввели жорсткі санітарні вимоги на ринках, одразу "закривають" порушників, і що на львівських ринках, на відкритому повітрі безпечніше, ніж навіть в супермаркетах.

Але врешті решт міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення дозволити роботу ринків у Львові до 16:00 суботи, а після цього закрити їх аж до кінця карантину – до 24 квітня.

Передісторія: 15 квітня Садовий заявив, що не підтримує ідею закриття ринків в Україні, бо зокрема у Львові "немає критичних ситуацій" і на ринках "порядку більше, ніж у супермаркетах".

31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

14 квітня, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину.