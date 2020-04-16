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Садовый согласился закрыть рынки во Львове

Четверг, 16 апреля 2020, 22:01
Садовый согласился закрыть рынки во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый решил закрыть рынки города на карантин с субботы, 18 апреля.

Источник: градоначальник в Facebook

Детали: Места торговли прекратят работу в 16:00 субботы.

По словам Садового, он провел беседы на эту тему с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главным санитарным врачом Виктором Ляшко и объяснил им свою позицию, что во Львове ввели жесткие санитарные требования на рынках, сразу "закрывают" нарушителей, и на львовских рынках, на открытом воздухе безопаснее, чем даже в супермаркетах.

Но в конце концов городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить работу рынков во Львове только до 16:00 субботы, а затем закрыть их до конца карантина - 24 апреля.

Предыстория: 15 апреля Садовый заявил, что не поддерживает идею закрытия рынков в Украине, так как в частности во Львове "нет критических ситуаций" и на рынках "порядка больше, чем в супермаркетах".

31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

14 апреля, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Украинская правда
Темы: ЛьвовкарантинСадовый
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