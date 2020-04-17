17 квітня. No time to die: У Китаї рекорд падіння ВВП, у США похорон онлайн, у Білорусі суботник

Офіційні дані, актуальні на 11:30 17 квітня

Україна. Майже сотня хворих за день на Буковині

За 46 днів з першого виявленого випадку в Україні на коронавірус захворіли 4 662 людини. Майже п’ята частина з них, 879 людей, медичні працівники.

246 людей уже одужали, з них 12 дітей і 42 медпрацівники.

125 – померли.

Між виявленням першого інфікованого і сотого минув 21 день. Між сотим і тисячним – 8 днів.

Усього в Україні зробили 47 096 ПЛР-тестів, частина з них – повторні.

Найбільше уражена коронавірусом Чернівецька область – 759 хворих. Трохи менше в Києві – 705.

Кількість хворих продовжує щоденно зростати.

За добу:

встановлених хворих – 501 , серед них 91 медпрацівник і 31 дитина.

, серед них 91 медпрацівник і 31 дитина. летальних випадків – 9

одужали – 60, серед них 19 медпрацівників і 3 дітей.

У МОЗ розглядають варіант тестувати медиків, що працюють з коронавірусом, один раз на п’ять днів.

Госпіталізували за добу 156 людей. З них 11 дітей і 12 медпрацівників.

Уперше за добу виявили майже сотню хворих лише в одній області – Чернівецькій, +97 нових випадків. Також великий приріст у Києві (+61 випадок), на Львівщині (+37), Закарпатті (+34), Черкащині (+27) та Івано-Франківщині (+26).

У Збройних силах – друга смерть з коронавірусом, у реанімації Львова помер працівник ЗСУ з супутніми захворюваннями. Усього в армії 29 встановлених випадків. На фронті ситуація з коронавірусом незмінна – жодного хворого.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях (за даними окупантів): у Криму 40 хворих, на Донеччині – 32, на Луганщині – 17.

За 2 дні до Великодня

"Одеська народна церква" (п'ятидесятники) святкуватиме Великдень з автомобілів на парковці біля свого храму.

"Давайте уявимо собі Великодній вечір, парковку Одеської Народної Церкви, забиту автомобілями, сцену біля храму, на якій група прославлення виконує християнські гімни, живий звук, живі емоції, і ми, ті, що поклоняються Богу, сидячи в салоні автомобіля. Уже передчуваєте? Ми, так", – описав святкування старший пастор церкви Денис Сердиченко.

Замість слова "Амінь" – мигатимуть дальнім світлом, замість оплесків – вмикатимуть аварійку.

Без випускних

МОН закликало школи не влаштовувати цьогоріч останні дзвоники та випускні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Табелі радять вручити у вересні, а в червні лише надіслати їхні копії. Для дев’ятикласників, які, окрім табелів, мають отримати свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, видадуть їх за графіком, не всім одночасно.

Інструкції з порятунку

Харківська спільнота інженерів "гараж хаб" публікує детальні інструкції, за якими можна виготовити необхідні для медиків речі – каркаси для масок, швидкий знімач рукавичок, захисний щиток для обличчя тощо. Серед них є вироби, які можна зробити у майстерні, вдома за допомогою 3D-принтера або навіть без нього.

Інженерів закликають публікувати на сайті нові інструкції, виробників і всіх, хто хоче працювати руками, – виготовляти за ними обладнання, медиків – тестувати та повідомляти про те, чого їм не вистачає.

Лікарі харківської обласної дитячої клінічної лікарні, які отримали захисні щитки з першої партії, створеної харківськими волонтерами Фото: Facebook-сторінка "гараж хаб"

Одеський вечір

Одеса пропонує почати свої великодні вихідні з прекрасного.

17 квітня о 19-тій Одеський оперний театр на своєму YouTube-каналі покаже запис "Реквієму" Джузеппе Верді у виконанні солістів, хору та оркестру.

За годину, о 20-й, Одеський академічний театр музкомедії ім. Водяного демонструватиме виставу "Оголена любов". Її поставили за п’єсою нобелівського лауреата з літератури Даріо Фо.

У будь-який день і час можна сходити у 3D-тур Одеським музеєм літератури. Він має 20 залів і розміщений у колишньому палаці князів Гагаріних.

Скріншот 3D-туру Одеського літературного музею, вих зверху

Світ. Потерпає США, Британія, Франція

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 95 тисяч. Що значно більше показників попередніх чотирьох діб і наближається до світового рекорду, коли за день захворіло 99 тисяч людей.

За добу на планеті від COVID-19 померло майже 8,5 тисяч людей. Що на 1,5 тисячі менше, ніж напередодні.

У всьому світі:

Захворіли: 2 159 450

Одужали: 549 592 (+32 662 за добу). На першому місці – Німеччина, де за останній день одужало близько 4,4 тисячі людей.

Померли: 145 568 (+8 460 за добу).

Четвертий день поспіль країнами з найбільшою добовою летальністю є: США, Франція, Велика Британія

США. Майже 3,5 мільйони тестів

У США за останню добу:

Загинуло – 4 491. Це вдвічі більше, ніж напередодні, коли був встановлений новий рекорд смертності в країні. Таке різке зростання може бути пов’язаним з затримкою надходження даних про людей, які померли раніше, але на той час у них не було підтверджено Covid-19.

Захворіло – близько 24 000. Що більше, ніж зафіксовано напередодні.

Від початку епідемії:

Загиблих – 33 286. США – країна з найбільшою кількістю загиблих від коронавірусу у світі. Близько двох тижнів вона лідирує за добовою смертністю.

Одужавших – близько 56 000.

Щоб виявити поширення коронавірусу, Сполучені Штати протестували більше 3,4 мільйона людей. Приблизно 130 тисяч тестів було зроблено лише за минулу добу.

Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмеження, які були введені в США.

Перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів та інших громадських місць. Але людям необхідно буде знаходиться на максимальних відстанях один від одного та не збиратися в компанії більше десяти осіб.

На другому етапі відкриються навчальні заклади та буде дозволено збиратися групами до 50 осіб. Будуть також дозволені необов'язкові поїздки.

На третьому етапі скасують обмеження для вразливих груп населення при дотриманні норм соціального дистанціювання. Відновити роботу зможуть всі.

Трамп зазначив, що оскільки кількість хворих на коронавірус в кожному штаті різна, губернатори зможуть приймати рішення про зняття обмежень самостійно.

Незважаючи на те, що план розрахований на майбутнє, дочка Трампа Іванка вже зараз вирішила не виконувати правила карантину, чим викликала скандал у США. Вона разом з чоловіком Джаредом Кушнером і трьома дітьми покинула місто і відправилася в штат Нью-Джерсі, до гольф-клубу, що належить її батькові, де мала намір провести великодні свята.

Велика Британія. Охолонути у друзів після сварок вдома

У Великій Британії за добу:

Померло – 861. Це різке збільшення у порівнянні з попередніми 4 днями, коли смертність не піднімалася вище 800.

Захворіло – 3790. За минулу добу Британія є третьою країною в світі за темпами поширення вірусу.

Від початку епідемії:

Захворіло – 104 148

Країна ще на три тижні продовжує дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією.

В Англії поліція отримала тристорінковий документ із роз’ясненнями правоохоронцям, як їм краще забезпечити дотримання правил карантину.

У документі сказано, що поліції не слід дозволяти людям працювати в парках чи сидіти на лавках надто довго.

Проте люди можуть прямувати до своїх друзів для того, щоб "охолонути" у них після сварок у себе вдома. Зазначається, що процес заспокоєння може "тривати днями, а не годинами".

Крім того, людям дозволено купувати предмети розкоші під час шопінгу і займатись фізичними вправами на виїзді за умови, що на прогулянку буде витрачено більше часу, ніж на кермування авто.

Франція. 10 тисяч в’язнів на волі

У Франції за останню добу:

Загинуло – 753

Захворіло – 9 899. Що приблизно на 40% більше, ніж напередодні

Від початку епідемії:

Загиблих – 17 920

Одужавших – 31 470. Другий день поспіль зменшується кількість госпіталізованих – вперше з початку епідемії.

Щоб контролювати дотримання карантину у Франції з моменту запровадження обмежень правоохоронцями були накладені більше 760 000 штрафів.

Крім того, пандемія коронавірусу призвела до рекордного зниження кількості ув’язнених у французьких тюрмах.

За даними управління французької системи виконання покарань, за останній місяць на свободу вийшли 10 тисяч людей. Таким чином перенаселеність французьких в'язниць складає всього 3%. До пандемії тюри були перенаселені приблизно на 30%.

Прозорість у підрахунках: Бельгія показує приклад, Китай виправляє дані

Китайська Ухань, де почався спалах, переглянула кількість смерті від коронавіруса і збільшила офіційні дані на 1290 осіб – майже на 50%. За словами влади, повідомлення з медичних установ надходили пізно, а деякі пацієнти померли вдома.

Перегляд цифр щодо жертв пандемії відбувся після того, як низка світових лідерів припустили, що Китай не був повністю відкритий щодо впливу вірусу.

Крім того, ВВП Китаю впав на 6,8% в першому кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це найбільше зниження в країні за 40 років.

Водночас, влада Бельгія, де наразі фіксують найвищий рівень смертності від COVID-19 в Європейському Союзі, каже, що "зробила вибір на користь повної прозорості". На відміну від деяких країн, Бельгія повністю враховує ситуацію в будинках для людей похилого віку.

У країні проживає понад 11,5 млн, більше 4,8 тисяч вже загинули, тобто близько 419 осіб на мільйон жителів. В Іспанії ця цифра – 409 осіб, в Італії – 370.

У США – похорон онлайн, а в Білорусі – толока

У Німеччині поліція зупинила похорон, на який зібрались дві сотні людей і не дотримувалися безпечної дистанції.

А от 30-річна письменниця і подкастерка з американського Лос-Анджелеса організувала похорон своєї бабусі онлайн – через Zoom і пряму трансляцію в Facebook. Загалом вдалось залучити близько 100 людей.

Одна зі святинь ісламу – єрусалимська мечеть Аль-Акса через пандемію закривається у священний місяць Рамадан.

У Білорусі, президент якої не визнає проблему, на 25 квітня запланували республіканський суботник. Тим часом, там вже виявили більше хворих на COVID-19, ніж в Україні, яка населена у 4 рази більше.

Карантин триває: нігерійська жорстокість у і німецький баланс

У Нігерії скаржаться на порушення прав людей з боку сил безпеки, які реалізовують карантинні заборони. Зокрема, зафіксовано 18 вбивств. Це вище, ніж офіційні втрати, викликані хворобою.

Водночас, у країні створили спеціальний веб-сайт, який має допомагати нігерійцям з'ясувати, чи є у них ризик захворіти на COVID-19 чи потрібно пройти тестування.

Конституційний суд у Німеччині постановив, що громадяни мають право на протест під час пандемії, якщо вони дотримуються правил соціального дистанціювання.

З 20 квітня Польща почне поступово знімати карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. Спочатку відкриють ліси і парки, потім м’якшими стануть правила торгівлі.

Дикі тварини відпочивають від людей, а школярам ставлять "автомати"

У національному парку Крюгера в Південній Африці дикі тварини насолоджуються тишею і спокоєм під час суворого карантину. Там вдалось сфотографувати левів, які мирно дрімають на асфальті, хоча зазвичай вони сидять у кущах.

Усі учні Іспанії автоматично отримають задовільні оцінки за поточний семестр, оскільки внаслідок карантинних обмежень навчались у надзвичайних умовах.

Нью-йоркці з власних вікон заспівали пісню "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Френка Сінатри як оду найбільш важливим працівникам міста.

VIDEO: New Yorkers sing Frank Sinatra's "New York, New York", as an ode to the city's essential workers amid the coronavirus pandemic pic.twitter.com/J60k8vwQoM — AFP news agency (@AFP) April 17, 2020

Принц Гаррі та Меган развозять їжу. Шведська принцеса Софі стала медсестрою

Британский принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які мешкають в Лос-Анджелесі, подалися у волонтери. Вони розвозять їжу людям, які не можуть залишити свої оселі в розпал пандемії СOVID-19.

На думку Гаррі, в ці складні для всього світу часи важливо не падати духом.

Принц Вільям, старший брат Гаррі, та його дружина Кейт Міддлтон в інтерв’ю BBC в черговий раз висловили захоплення всіма, хто зараз знаходиться на передовій боротьби з коронавірусом.

Вільям заявив, що зараз люди мають переглянути ставлення до матеріального та задуматися про дійсно важливі речі. Триматися разом та підтримувати один одного.

Шведська принцеса Софі долучилася до активної боротьби з вірусом. Вона пішла працювати в одну з стокгольмських клінік, де не вистачає персоналу. Перед цим Софі пройшла навчання на прискорених трьохденних курсах.

Раніше, до шлюбу з принцем Карлом Філіппом, Софі займалася модельним бізнесом та брала участь у різних реаліті-шоу.

Карантин – непоганий шанс стати кінематографістом. 94-річний режисер Роджер Корман, якого називають "королем стрічок категорії Б", оголосив про початок "Карантинного кінофестивалю".

Корман, володар почесной премії "Оскар" за внесок у розвиток кінематографу, запропонував всім охочим зняти вдома чи у своєму дворі короткометражний фільм тривалістю не більше двох хвилин. На будь-яку камеру, телефон та з будь-яким сюжетом.

Корман, з яким на зорі своєї кар’єри співпрацювали такі режисери, як Френсіс Форд Коппола, Джеймс Кемерон та Мартін Скорсезе, опублікує найкращі карантинні роботи в соцмережах.