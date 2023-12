17 апреля. No time to die: В Китае рекорд падения ВВП, в США похороны онлайн, в Беларуси субботник

Официальные данные, актуальные на 11:30 17 апреля

За 46 дней с первого выявленного случая в Украине коронавирусом заболели 4 662 человека. Почти пятая часть из них, 879 человек, медицинские работники.

246 человек уже выздоровели, из них 12 детей и 42 медработника.

125 – умерли.

Между обнаружением первого инфицированного и сотого прошел 21 день. Между сотым и тысячным – 8 дней.

Всего в Украине сделали 47 096 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.

Больше всего поражена коронавирусом Черновицкая область – 759 больных. Чуть меньше в Киеве – 705.

Количество больных продолжает ежедневно расти.

За сутки:

В Минздраве рассматривают вариант тестировать медиков, работающих с коронавирусом, один раз в пять дней.

Госпитализировали за сутки 156 человек. Из них 11 детей и 12 медработников.

Впервые за сутки обнаружили почти сотню больных только в одной области – Черновицкой, +97 новых случаев. Также большой прирост в Киеве (+61 случай), на Львовщине (+37), Закарпатье (+34), Черкасской (27) и Ивано-Франковской (+26).

В Вооруженных силах – вторая смерть от коронавируса, в реанимации Львова умер работник ВСУ с сопутствующими заболеваниями. Всего в армии 29 установленных случаев. На фронте ситуация с коронавирусом неизменна – ни одного больного.

Ситуация на временно оккупированных территориях (по данным оккупантов): в Крыму 40 больных, в Донецкой области – 32, в Луганской – 17.

"Одесская народная церковь" (пятидесятники) будут праздновать Пасху из автомобилей на парковке возле своего храма.

"Давайте представим себе Пасхальный вечер, парковку Одесской Народной Церкви, забитую автомобилями, сцену возле храма, на которой группа прославления выполняет христианские гимны, живой звук, живые эмоции, и мы, поклоняющиеся Богу, сидя в салоне автомобиля. Уже предчувствуете? Мы, да", – описал празднования старший пастор церкви Денис Сердиченко.

Вместо слова "Аминь" – будут мигать дальним светом, вместо аплодисментов – включать аварийку.

МОН призвало школы не устраивать в этом году последние звонки и выпускные в связи с пандемией коронавируса.

Табели советуют вручить в сентябре, а в июне послать их копии. Для девятиклассников, которые, кроме табелей, должны получить свидетельства о получении базового среднего образования, выдадут их по графику, не всем одновременно.

Харьковское сообщество инженеров "гараж хаб" публикует подробные инструкции, по которым можно изготовить необходимые для медиков вещи – каркасы для масок, быстрый съемник перчаток, защитный щиток для лица и тому подобное. Среди них есть изделия, которые можно сделать в мастерской, дома с помощью 3D-принтера или даже без него.

Инженеров призывают публиковать на сайте новые инструкции, производителей и всех, кто хочет работать руками, – изготавливать по ним оборудование, медиков – тестировать и сообщать о том, чего им не хватает.

Одесса предлагает начать свои пасхальные выходные с прекрасного.

17 апреля в 19:00 Одесский оперный театр на своем YouTube-канале покажет запись "Реквиема" Джузеппе Верди в исполнении солистов, хора и оркестра.

Через час, в 20:00, Одесский академический театр музкомедии им. Водяного будет демонстрировать спектакль "Обнаженная любовь". Ее поставили по пьесе нобелевского лауреата по литературе Дарио Фо.

В любой день и время можно сходить на 3D-тур Одесским музеем литературы. Он имеет 20 залов и размещен в бывшем дворце князей Гагариных.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 95 тысяч. Что значительно больше показателей предыдущих четырех суток и приближается к мировому рекорду, когда за день заболело 99 тысяч человек.

За сутки на планете от COVID-19 умерло почти 8,5 тысяч человек. Что на 1,5 тысячи меньше, чем накануне.

Во всем мире:

Заболели: 2 159 450

Выздоровели: 549 592 (+32 662 за сутки). На первом месте – Германия, где за последний день выписаны около 4,4 тысячи человек.

Умерли: 145 568 (+8 460 за сутки).

Четвертый день подряд странами с наибольшей суточной летальности являются: США, Франция, Великобритания.

В США за последние сутки:

С начала эпидемии:

Чтобы выявить распространение коронавируса, Соединенные Штаты протестировали более 3,4 миллиона человек. Примерно 130 тысяч тестов было сделано только за прошедшие сутки.

Президент США Дональд Трамп представил план постепенной отмены ограничения, которые были введены в США.

Первый этап предусматривает открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест. Но людям необходимо будет находится на максимальных расстояниях друг от друга и не собираться в компании более десяти человек.

На втором этапе откроются учебные заведения и будет разрешено собираться группами до 50 человек. Будут также разрешены необязательные поездки.

На третьем этапе отменят ограничения для уязвимых групп населения при соблюдении норм социального дистанцирования. Восстановить работу смогут все.

Трамп отметил, что поскольку количество больных коронавирусом в каждом штате разное, губернаторы смогут принимать решения о снятии ограничений самостоятельно.

Несмотря на то, что план рассчитан на будущее, дочь Трампа Иванка уже сейчас решила не выполнять правила карантина, чем вызвала скандал в США. Она вместе с мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми покинула город и отправилась в штат Нью-Джерси, в гольф-клуб, принадлежащий ее отцу, где намеревалась провести пасхальные праздники.

В Великобритании в сутки:

С начала эпидемии:

Страна еще на три недели продлевает действующие карантинные мероприятия в связи с пандемией.

В Англии полиция получила трехстраничный документ с разъяснениями правоохранителям, как лучше обеспечить соблюдение правил карантина.

В документе сказано, что полиции не следует позволять людям работать в парках или сидеть на скамейках слишком долго.

Однако люди могут идти к своим друзьям для того, чтобы "остыть" у них после ссор у себя дома. Отмечается, что процесс успокоения может "длиться дни, а не часы".

Кроме того, людям разрешено покупать предметы роскоши во время шопинга и заниматься физическими упражнениями на выезде при условии, что на прогулку будет потрачено больше времени, чем на управление авто.

Во Франции за последние сутки:

С начала эпидемии:

Чтобы контролировать соблюдение карантина во Франции с момента введения ограничений правоохранителями были наложены более 760 тысяч штрафов.

Кроме того, пандемия коронавируса привела к рекордному снижению количества заключенных во французских тюрьмах.

По данным управления французской системы исполнения наказаний, за последний месяц на свободу вышли 10 тысяч человек. Таким образом перенаселенность французских тюрем составляет всего 3%. До пандемии тюрьмы были перенаселены примерно на 30%.

Китайская Ухань, где началась вспышка, пересмотрела количество смерти от коронавируса и увеличила официальные данные на 1290 человек – почти на 50%. По словам властей, сообщение из медицинских учреждений поступали поздно, а некоторые пациенты умерли дома.

Пересмотр цифр о жертвах пандемии произошел после того, как ряд мировых лидеров предположили, что Китай не был полностью открыт в плане влияния вируса.

Кроме того, ВВП Китая упал на 6,8% в первом квартале 2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое большое снижение в стране за 40 лет.

В то же время, власти Бельгии, где сейчас фиксируют самый высокий уровень смертности от COVID-19 в Европейском Союзе, говорят, что "сделали выбор в пользу полной прозрачности". В отличие от некоторых стран, Бельгия полностью учитывает ситуацию в домах престарелых.

В стране проживает более 11,5 млн, больше 4,8 тысяч уже погибли, то есть около 419 человек на миллион жителей. В Испании эта цифра – 409 человек, в Италии – 370.

В Германии полиция остановила похороны, на которые собрались две сотни людей и не придерживались безопасной дистанции.

А вот 30-летняя писательница и подкастерка из американского Лос-Анджелеса организовала похороны своей бабушки онлайн – через Zoom и прямую трансляцию в Facebook. В общем удалось привлечь около 100 человек.

Одна из святынь ислама – иерусалимская мечеть Аль-Акса из-за пандемии закрывается в священный месяц Рамадан.

В Беларуси, президент которой не признает проблему, на 25 апреля запланировали республиканский субботник. Между тем, там уже обнаружили больше больных COVID-19, чем в Украине, населенной в 4 раза больше.

В Нигерии жалуются на нарушение прав человека со стороны сил безопасности, реализующих карантинные запреты. В частности, зафиксировано 18 убийств. Это выше, чем официальные потери, вызванные болезнью.

В то же время, в стране создали специальный веб-сайт, который должен помогать нигерийцам выяснить, есть ли у них риск заболеть COVID-19 и нужно ли пройти тестирование.

Конституционный суд в Германии постановил, что граждане имеют право на протест во время пандемии, если они соблюдают правила социального дистанцирования.

С 20 апреля Польша начнет постепенно снимать карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Сначала откроют леса и парки, затем более мягкими станут правила торговли.

В национальном парке Крюгера в Южной Африке дикие животные наслаждаются тишиной и спокойствием во время строгого карантина. Там удалось сфотографировать львов, мирно дремлющих на асфальте, хотя обычно они сидят в кустах.

Все ученики Испании автоматически получат удовлетворительные оценки за текущий семестр, поскольку из-за карантина учились в чрезвычайных условиях.

Нью-йоркцы из собственных окон спели песню "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Фрэнка Синатры как оду самым важным работникам города.

VIDEO: New Yorkers sing Frank Sinatra's "New York, New York", as an ode to the city's essential workers amid the coronavirus pandemic pic.twitter.com/J60k8vwQoM