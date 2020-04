17 апреля. No time to die: В Китае рекорд падения ВВП, в США похороны онлайн, в Беларуси субботник

Офіційні дані, актуальні на 11:30 17 квітня

За 46 днів з першого виявленого випадку в Україні на коронавірус захворіли 4 662 людини. Майже п’ята частина з них, 879 людей, медичні працівники.

246 людей уже одужали, з них 12 дітей і 42 медпрацівники.

125 – померли.

Між виявленням першого інфікованого і сотого минув 21 день. Між сотим і тисячним – 8 днів.

Усього в Україні зробили 47 096 ПЛР-тестів, частина з них – повторні.

Найбільше уражена коронавірусом Чернівецька область – 759 хворих. Трохи менше в Києві – 705.

Кількість хворих продовжує щоденно зростати.

За добу:

У МОЗ розглядають варіант тестувати медиків, що працюють з коронавірусом, один раз на п’ять днів.

Госпіталізували за добу 156 людей. З них 11 дітей і 12 медпрацівників.

Уперше за добу виявили майже сотню хворих лише в одній області – Чернівецькій, +97 нових випадків. Також великий приріст у Києві (+61 випадок), на Львівщині (+37), Закарпатті (+34), Черкащині (+27) та Івано-Франківщині (+26).

У Збройних силах – друга смерть з коронавірусом, у реанімації Львова помер працівник ЗСУ з супутніми захворюваннями. Усього в армії 29 встановлених випадків. На фронті ситуація з коронавірусом незмінна – жодного хворого.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях (за даними окупантів): у Криму 40 хворих, на Донеччині – 32, на Луганщині – 17.

"Одеська народна церква" (п'ятидесятники) святкуватиме Великдень з автомобілів на парковці біля свого храму.

"Давайте уявимо собі Великодній вечір, парковку Одеської Народної Церкви, забиту автомобілями, сцену біля храму, на якій група прославлення виконує християнські гімни, живий звук, живі емоції, і ми, ті, що поклоняються Богу, сидячи в салоні автомобіля. Уже передчуваєте? Ми, так", – описав святкування старший пастор церкви Денис Сердиченко.

Замість слова "Амінь" – мигатимуть дальнім світлом, замість оплесків – вмикатимуть аварійку.

МОН закликало школи не влаштовувати цьогоріч останні дзвоники та випускні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Табелі радять вручити у вересні, а в червні лише надіслати їхні копії. Для дев’ятикласників, які, окрім табелів, мають отримати свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, видадуть їх за графіком, не всім одночасно.

Харківська спільнота інженерів "гараж хаб" публікує детальні інструкції, за якими можна виготовити необхідні для медиків речі – каркаси для масок, швидкий знімач рукавичок, захисний щиток для обличчя тощо. Серед них є вироби, які можна зробити у майстерні, вдома за допомогою 3D-принтера або навіть без нього.

Інженерів закликають публікувати на сайті нові інструкції, виробників і всіх, хто хоче працювати руками, – виготовляти за ними обладнання, медиків – тестувати та повідомляти про те, чого їм не вистачає.

Одеса пропонує почати свої великодні вихідні з прекрасного.

17 квітня о 19-тій Одеський оперний театр на своєму YouTube-каналі покаже запис "Реквієму" Джузеппе Верді у виконанні солістів, хору та оркестру.

За годину, о 20-й, Одеський академічний театр музкомедії ім. Водяного демонструватиме виставу "Оголена любов". Її поставили за п’єсою нобелівського лауреата з літератури Даріо Фо.

У будь-який день і час можна сходити у 3D-тур Одеським музеєм літератури. Він має 20 залів і розміщений у колишньому палаці князів Гагаріних.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 95 тисяч. Що значно більше показників попередніх чотирьох діб і наближається до світового рекорду, коли за день захворіло 99 тисяч людей.

За добу на планеті від COVID-19 померло майже 8,5 тисяч людей. Що на 1,5 тисячі менше, ніж напередодні.

У всьому світі:

Захворіли: 2 159 450

Одужали: 549 592 (+32 662 за добу). На першому місці – Німеччина, де за останній день одужало близько 4,4 тисячі людей.

Померли: 145 568 (+8 460 за добу).

Четвертий день поспіль країнами з найбільшою добовою летальністю є: США, Франція, Велика Британія

У США за останню добу:

Від початку епідемії:

Щоб виявити поширення коронавірусу, Сполучені Штати протестували більше 3,4 мільйона людей. Приблизно 130 тисяч тестів було зроблено лише за минулу добу.

Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмеження, які були введені в США.

Перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів та інших громадських місць. Але людям необхідно буде знаходиться на максимальних відстанях один від одного та не збиратися в компанії більше десяти осіб.

На другому етапі відкриються навчальні заклади та буде дозволено збиратися групами до 50 осіб. Будуть також дозволені необов'язкові поїздки.

На третьому етапі скасують обмеження для вразливих груп населення при дотриманні норм соціального дистанціювання. Відновити роботу зможуть всі.

Трамп зазначив, що оскільки кількість хворих на коронавірус в кожному штаті різна, губернатори зможуть приймати рішення про зняття обмежень самостійно.

Незважаючи на те, що план розрахований на майбутнє, дочка Трампа Іванка вже зараз вирішила не виконувати правила карантину, чим викликала скандал у США. Вона разом з чоловіком Джаредом Кушнером і трьома дітьми покинула місто і відправилася в штат Нью-Джерсі, до гольф-клубу, що належить її батькові, де мала намір провести великодні свята.

У Великій Британії за добу:

Від початку епідемії:

Країна ще на три тижні продовжує дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією.

В Англії поліція отримала тристорінковий документ із роз’ясненнями правоохоронцям, як їм краще забезпечити дотримання правил карантину.

У документі сказано, що поліції не слід дозволяти людям працювати в парках чи сидіти на лавках надто довго.

Проте люди можуть прямувати до своїх друзів для того, щоб "охолонути" у них після сварок у себе вдома. Зазначається, що процес заспокоєння може "тривати днями, а не годинами".

Крім того, людям дозволено купувати предмети розкоші під час шопінгу і займатись фізичними вправами на виїзді за умови, що на прогулянку буде витрачено більше часу, ніж на кермування авто.

У Франції за останню добу:

Від початку епідемії:

Щоб контролювати дотримання карантину у Франції з моменту запровадження обмежень правоохоронцями були накладені більше 760 000 штрафів.

Крім того, пандемія коронавірусу призвела до рекордного зниження кількості ув’язнених у французьких тюрмах.

За даними управління французької системи виконання покарань, за останній місяць на свободу вийшли 10 тисяч людей. Таким чином перенаселеність французьких в'язниць складає всього 3%. До пандемії тюри були перенаселені приблизно на 30%.

Китайська Ухань, де почався спалах, переглянула кількість смерті від коронавіруса і збільшила офіційні дані на 1290 осіб – майже на 50%. За словами влади, повідомлення з медичних установ надходили пізно, а деякі пацієнти померли вдома.

Перегляд цифр щодо жертв пандемії відбувся після того, як низка світових лідерів припустили, що Китай не був повністю відкритий щодо впливу вірусу.

Крім того, ВВП Китаю впав на 6,8% в першому кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це найбільше зниження в країні за 40 років.

Водночас, влада Бельгія, де наразі фіксують найвищий рівень смертності від COVID-19 в Європейському Союзі, каже, що "зробила вибір на користь повної прозорості". На відміну від деяких країн, Бельгія повністю враховує ситуацію в будинках для людей похилого віку.

У країні проживає понад 11,5 млн, більше 4,8 тисяч вже загинули, тобто близько 419 осіб на мільйон жителів. В Іспанії ця цифра – 409 осіб, в Італії – 370.

У Німеччині поліція зупинила похорон, на який зібрались дві сотні людей і не дотримувалися безпечної дистанції.

А от 30-річна письменниця і подкастерка з американського Лос-Анджелеса організувала похорон своєї бабусі онлайн – через Zoom і пряму трансляцію в Facebook. Загалом вдалось залучити близько 100 людей.

Одна зі святинь ісламу – єрусалимська мечеть Аль-Акса через пандемію закривається у священний місяць Рамадан.

У Білорусі, президент якої не визнає проблему, на 25 квітня запланували республіканський суботник. Тим часом, там вже виявили більше хворих на COVID-19, ніж в Україні, яка населена у 4 рази більше.

У Нігерії скаржаться на порушення прав людей з боку сил безпеки, які реалізовують карантинні заборони. Зокрема, зафіксовано 18 вбивств. Це вище, ніж офіційні втрати, викликані хворобою.

Водночас, у країні створили спеціальний веб-сайт, який має допомагати нігерійцям з'ясувати, чи є у них ризик захворіти на COVID-19 чи потрібно пройти тестування.

Конституційний суд у Німеччині постановив, що громадяни мають право на протест під час пандемії, якщо вони дотримуються правил соціального дистанціювання.

З 20 квітня Польща почне поступово знімати карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу. Спочатку відкриють ліси і парки, потім м’якшими стануть правила торгівлі.

У національному парку Крюгера в Південній Африці дикі тварини насолоджуються тишею і спокоєм під час суворого карантину. Там вдалось сфотографувати левів, які мирно дрімають на асфальті, хоча зазвичай вони сидять у кущах.

Усі учні Іспанії автоматично отримають задовільні оцінки за поточний семестр, оскільки внаслідок карантинних обмежень навчались у надзвичайних умовах.

Нью-йоркці з власних вікон заспівали пісню "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Френка Сінатри як оду найбільш важливим працівникам міста.

VIDEO: New Yorkers sing Frank Sinatra's "New York, New York", as an ode to the city's essential workers amid the coronavirus pandemic pic.twitter.com/J60k8vwQoM