17 апреля. No time to die: В Китае рекорд падения ВВП, в США похороны онлайн, в Беларуси субботник

Официальные данные, актуальные на 11:30 17 апреля

Украина. Почти сотня больных за день на Буковине

За 46 дней с первого выявленного случая в Украине коронавирусом заболели 4 662 человека. Почти пятая часть из них, 879 человек, медицинские работники.

246 человек уже выздоровели, из них 12 детей и 42 медработника.

125 – умерли.

Между обнаружением первого инфицированного и сотого прошел 21 день. Между сотым и тысячным – 8 дней.

Всего в Украине сделали 47 096 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.

Больше всего поражена коронавирусом Черновицкая область – 759 больных. Чуть меньше в Киеве – 705.

Количество больных продолжает ежедневно расти.

За сутки:

установленных больных – 501 , среди них 91 медработник и 31 ребенок

, среди них 91 медработник и 31 ребенок летальных исходов – 9

выздоровели – 60, среди них 19 медработников и 3 детей.

В Минздраве рассматривают вариант тестировать медиков, работающих с коронавирусом, один раз в пять дней.

Госпитализировали за сутки 156 человек. Из них 11 детей и 12 медработников.

Впервые за сутки обнаружили почти сотню больных только в одной области – Черновицкой, +97 новых случаев. Также большой прирост в Киеве (+61 случай), на Львовщине (+37), Закарпатье (+34), Черкасской (27) и Ивано-Франковской (+26).

В Вооруженных силах – вторая смерть от коронавируса, в реанимации Львова умер работник ВСУ с сопутствующими заболеваниями. Всего в армии 29 установленных случаев. На фронте ситуация с коронавирусом неизменна – ни одного больного.

Ситуация на временно оккупированных территориях (по данным оккупантов): в Крыму 40 больных, в Донецкой области – 32, в Луганской – 17.

За 2 дня до Пасхи

"Одесская народная церковь" (пятидесятники) будут праздновать Пасху из автомобилей на парковке возле своего храма.

"Давайте представим себе Пасхальный вечер, парковку Одесской Народной Церкви, забитую автомобилями, сцену возле храма, на которой группа прославления выполняет христианские гимны, живой звук, живые эмоции, и мы, поклоняющиеся Богу, сидя в салоне автомобиля. Уже предчувствуете? Мы, да", – описал празднования старший пастор церкви Денис Сердиченко.

Вместо слова "Аминь" – будут мигать дальним светом, вместо аплодисментов – включать аварийку.

Без выпускных

МОН призвало школы не устраивать в этом году последние звонки и выпускные в связи с пандемией коронавируса.

Табели советуют вручить в сентябре, а в июне послать их копии. Для девятиклассников, которые, кроме табелей, должны получить свидетельства о получении базового среднего образования, выдадут их по графику, не всем одновременно.

Инструкции по спасению

Харьковское сообщество инженеров "гараж хаб" публикует подробные инструкции, по которым можно изготовить необходимые для медиков вещи – каркасы для масок, быстрый съемник перчаток, защитный щиток для лица и тому подобное. Среди них есть изделия, которые можно сделать в мастерской, дома с помощью 3D-принтера или даже без него.

Инженеров призывают публиковать на сайте новые инструкции, производителей и всех, кто хочет работать руками, – изготавливать по ним оборудование, медиков – тестировать и сообщать о том, чего им не хватает.

Врачи харьковской областной детской клинической больницы, которые получили защитные щитки из первой партии, созданной харьковскими волонтерами Фото: Facebook-страница "гараж хаб"

Одесский вечер

Одесса предлагает начать свои пасхальные выходные с прекрасного.

17 апреля в 19:00 Одесский оперный театр на своем YouTube-канале покажет запись "Реквиема" Джузеппе Верди в исполнении солистов, хора и оркестра.

Через час, в 20:00, Одесский академический театр музкомедии им. Водяного будет демонстрировать спектакль "Обнаженная любовь". Ее поставили по пьесе нобелевского лауреата по литературе Дарио Фо.

В любой день и время можно сходить на 3D-тур Одесским музеем литературы. Он имеет 20 залов и размещен в бывшем дворце князей Гагариных.

Скриншот 3D-тура Одесского литературного музея, вид сверху

Мир. Страдают США, Великобритания, Франция

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 95 тысяч. Что значительно больше показателей предыдущих четырех суток и приближается к мировому рекорду, когда за день заболело 99 тысяч человек.

За сутки на планете от COVID-19 умерло почти 8,5 тысяч человек. Что на 1,5 тысячи меньше, чем накануне.

Во всем мире:

Заболели: 2 159 450

Выздоровели: 549 592 (+32 662 за сутки). На первом месте – Германия, где за последний день выписаны около 4,4 тысячи человек.

Умерли: 145 568 (+8 460 за сутки).

Четвертый день подряд странами с наибольшей суточной летальности являются: США, Франция, Великобритания.

США. Почти 3,5 миллиона тестов

В США за последние сутки:

Погибло – 4 491. Это вдвое больше, чем накануне, когда был установлен новый рекорд смертности в стране. Такой резкий рост может быть связан с задержкой поступления данных о людях, которые умерли раньше, но в то время у них не было подтверждено COVID-19.

Заболело – около 24 тысяч. Больше, чем зафиксировано накануне.

С начала эпидемии:

Погибших – 33 286. США – страна с наибольшим количеством погибших от коронавируса в мире. Около двух недель она лидирует по суточной смертности.

Выздоровевших – около 56 тысяч.

Чтобы выявить распространение коронавируса, Соединенные Штаты протестировали более 3,4 миллиона человек. Примерно 130 тысяч тестов было сделано только за прошедшие сутки.

Президент США Дональд Трамп представил план постепенной отмены ограничения, которые были введены в США.

Первый этап предусматривает открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест. Но людям необходимо будет находится на максимальных расстояниях друг от друга и не собираться в компании более десяти человек.

На втором этапе откроются учебные заведения и будет разрешено собираться группами до 50 человек. Будут также разрешены необязательные поездки.

На третьем этапе отменят ограничения для уязвимых групп населения при соблюдении норм социального дистанцирования. Восстановить работу смогут все.

Трамп отметил, что поскольку количество больных коронавирусом в каждом штате разное, губернаторы смогут принимать решения о снятии ограничений самостоятельно.

Несмотря на то, что план рассчитан на будущее, дочь Трампа Иванка уже сейчас решила не выполнять правила карантина, чем вызвала скандал в США. Она вместе с мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми покинула город и отправилась в штат Нью-Джерси, в гольф-клуб, принадлежащий ее отцу, где намеревалась провести пасхальные праздники.

Великобритания. Остыть у друзей после ссор дома

В Великобритании в сутки:

Умерло – 861. Это резкое увеличение по сравнению с предыдущими 4 днями, когда смертность не поднималась выше 800.

Заболело – 3790. За минувшие сутки Великобритания является третьей страной в мире по темпам распространения вируса.

С начала эпидемии:

Заболело – 104 148

Страна еще на три недели продлевает действующие карантинные мероприятия в связи с пандемией.

В Англии полиция получила трехстраничный документ с разъяснениями правоохранителям, как лучше обеспечить соблюдение правил карантина.

В документе сказано, что полиции не следует позволять людям работать в парках или сидеть на скамейках слишком долго.

Однако люди могут идти к своим друзьям для того, чтобы "остыть" у них после ссор у себя дома. Отмечается, что процесс успокоения может "длиться дни, а не часы".

Кроме того, людям разрешено покупать предметы роскоши во время шопинга и заниматься физическими упражнениями на выезде при условии, что на прогулку будет потрачено больше времени, чем на управление авто.

Франция. 10 тысяч заключенных на свободе

Во Франции за последние сутки:

Погибло – 753

Заболело – 9 899. Что примерно на 40% больше, чем накануне

С начала эпидемии:

Погибших –17 920

Выздоровевших – 31 470. Второй день подряд уменьшается количество госпитализированных – впервые с начала эпидемии.

Чтобы контролировать соблюдение карантина во Франции с момента введения ограничений правоохранителями были наложены более 760 тысяч штрафов.

Кроме того, пандемия коронавируса привела к рекордному снижению количества заключенных во французских тюрьмах.

По данным управления французской системы исполнения наказаний, за последний месяц на свободу вышли 10 тысяч человек. Таким образом перенаселенность французских тюрем составляет всего 3%. До пандемии тюрьмы были перенаселены примерно на 30%.

Прозрачность в подсчетах: Бельгия показывает пример, Китай исправляет данные

Китайская Ухань, где началась вспышка, пересмотрела количество смерти от коронавируса и увеличила официальные данные на 1290 человек – почти на 50%. По словам властей, сообщение из медицинских учреждений поступали поздно, а некоторые пациенты умерли дома.

Пересмотр цифр о жертвах пандемии произошел после того, как ряд мировых лидеров предположили, что Китай не был полностью открыт в плане влияния вируса.

Кроме того, ВВП Китая упал на 6,8% в первом квартале 2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое большое снижение в стране за 40 лет.

В то же время, власти Бельгии, где сейчас фиксируют самый высокий уровень смертности от COVID-19 в Европейском Союзе, говорят, что "сделали выбор в пользу полной прозрачности". В отличие от некоторых стран, Бельгия полностью учитывает ситуацию в домах престарелых.

В стране проживает более 11,5 млн, больше 4,8 тысяч уже погибли, то есть около 419 человек на миллион жителей. В Испании эта цифра – 409 человек, в Италии – 370.

В США – похороны онлайн, а в Беларуси – субботник

В Германии полиция остановила похороны, на которые собрались две сотни людей и не придерживались безопасной дистанции.

А вот 30-летняя писательница и подкастерка из американского Лос-Анджелеса организовала похороны своей бабушки онлайн – через Zoom и прямую трансляцию в Facebook. В общем удалось привлечь около 100 человек.

Одна из святынь ислама – иерусалимская мечеть Аль-Акса из-за пандемии закрывается в священный месяц Рамадан.

В Беларуси, президент которой не признает проблему, на 25 апреля запланировали республиканский субботник. Между тем, там уже обнаружили больше больных COVID-19, чем в Украине, населенной в 4 раза больше.

Карантин продолжается: нигерийские жестокость и немецкий баланс

В Нигерии жалуются на нарушение прав человека со стороны сил безопасности, реализующих карантинные запреты. В частности, зафиксировано 18 убийств. Это выше, чем официальные потери, вызванные болезнью.

В то же время, в стране создали специальный веб-сайт, который должен помогать нигерийцам выяснить, есть ли у них риск заболеть COVID-19 и нужно ли пройти тестирование.

Конституционный суд в Германии постановил, что граждане имеют право на протест во время пандемии, если они соблюдают правила социального дистанцирования.

С 20 апреля Польша начнет постепенно снимать карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Сначала откроют леса и парки, затем более мягкими станут правила торговли.

Дикие животные отдыхают от людей, а школьникам ставят "автоматы"

В национальном парке Крюгера в Южной Африке дикие животные наслаждаются тишиной и спокойствием во время строгого карантина. Там удалось сфотографировать львов, мирно дремлющих на асфальте, хотя обычно они сидят в кустах.

Все ученики Испании автоматически получат удовлетворительные оценки за текущий семестр, поскольку из-за карантина учились в чрезвычайных условиях.

Нью-йоркцы из собственных окон спели песню "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Фрэнка Синатры как оду самым важным работникам города.

VIDEO: New Yorkers sing Frank Sinatra's "New York, New York", as an ode to the city's essential workers amid the coronavirus pandemic pic.twitter.com/J60k8vwQoM — AFP news agency (@AFP) April 17, 2020

Принц Гарри и Меган развозят пищу. Шведская принцесса Софи стала медсестрой

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, проживающие в Лос-Анджелесе, пошли в волонтеры. Они развозят еду людям, которые не могут покинуть свои дома в разгар пандемии СOVID-19.

По мнению Гарри, в эти сложные для всего мира времена важно не падать духом.

Принц Уильям, старший брат Гарри, и его жена Кейт Миддлтон в интервью BBC в очередной раз выразили восхищение всеми, кто сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Уильям заявил, что сейчас люди должны пересмотреть отношение к материальному и задуматься о действительно важных вещах. Держаться вместе и поддерживать друг друга.

Шведская принцесса Софи присоединилась к активной борьбе с вирусом. Она пошла работать в одну из стокгольмских клиник, где не хватает персонала. Перед этим Софи прошла обучение на ускоренных трехдневных курсах.

Ранее, до брака с принцем Карлом Филиппом, Софи занималась модельным бизнесом и участвовала в различных реалити-шоу.

Карантин – неплохой шанс стать кинематографистом. 94-летний режиссер Роджер Корман, которого называют "королем лент категории Б", объявил о начале "Карантинного кинофестиваля".

Корман, обладатель почетной премии "Оскар" за вклад в развитие кинематографа, предложил всем желающим снять дома или в своем дворе короткометражный фильм длительностью не более двух минут. На любую камеру, телефон и с любым сюжетом.

Корман, с которым на заре своей карьеры сотрудничали такие режиссеры, как Фрэнсис Форд Коппола, Джеймс Кэмерон и Мартин Скорсезе, опубликует лучшие карантинные работы в соцсетях.