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Радіоактивну деревину могли спалювати на Київщині – поліція перевіряє

П'ятниця, 17 квітня 2020, 14:01
Радіоактивну деревину могли спалювати на Київщині – поліція перевіряє

Поліція розслідує забруднення повітря та земель на Іванківщині в Київській області.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: До поліції надійшла інформація про те, що одне з товариств Іванківського району закуповує деревину із Чорнобильської зони, яка за забрудненням радіонуклідами перевищує встановлені норми а потім цю деревину спалюють на теплоелектростанції.

 

Правоохоронці на місці події вилучили зразки сировини, промислових відходів та ґрунту.

За результатами експертного дослідження обіцяють законне об’єктивне та неупереджене рішення.

 

Працівники слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу.

За попередньою інформацією, в діях посадових осіб Іванківської теплоелектростанції можливі порушення нормативно-правових актів, низки законів України, таких як "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища".  

Нагадаємо:  Вдень 16 квітня Київ та передмістя накрила пилова буря, пориви вітру сягали 17-22 м/с. Індекс якості повітря QIAir показав, що у деяких районах Києва індекс повітря знаходиться на позначці "небезпечно".

У київському повітрі з’явилися продукти горіння, які принесло вітром з пожеж у Житомирській області та з зоні відчуження у Київській області. Киянам радять не відчиняти вікна.

Українська правда

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Теми: Київська областьполіція
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