Радиоактивную древесину могли сжигать на Киевщине – полиция проверяет

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Пятница, 17 апреля 2020, 14:01

Полиция расследует загрязнение воздуха и земель на Иванкивщине в Киевской области.

Источник: полиция Киевщины

Детали: В полицию поступила информация о том, что одно из обществ Иванковского района закупает древесину из Чернобыльской зоны, которая по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы, а потом эту древесину сжигают на теплоэлектростанции.

 

Правоохранители на месте происшествия изъяли образцы сырья, промышленных отходов и грунта.

По результатам экспертного исследования обещают законное объективное и непредвзятое решение.

 

Работники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса.

По предварительной информации, в действиях должностных лиц Иванковской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов, ряда законов Украины, таких как "Об отходах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "Об охране окружающей природной среды".

Напомним: Днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, порывы ветра достигали 17-22 м/с. Индекс качества воздуха QIAir показал, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

В киевском воздухе появились продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и из зоны отчуждения в Киевской области. Киевлянам советуют закрыть окна.

Украинская правда
Темы: Киевская область полиция


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